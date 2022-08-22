國漫館是毒瘤？ 中市府：當時巿長是林佳龍

針對文化部長李永得今公開發言，文化部會將國漫館續留台中。中市府發言人黃國瑋說，國漫館沒有遷走疑慮，中市府表達感謝。但李永得指稱，前部長鄭麗君曾說國漫館是毒瘤，因中市府行政效率怠惰？黃國瑋表達遺憾：是指林前市府的計畫嗎？

黃國瑋強調，國漫館計畫是前市長林佳龍與前部長鄭麗君兩人協議合蓋，國漫館2018年4月份動土開工，文化部還派司長來參加儀式，當時是林佳龍前市長任內，「若有問題，文化部怎會來參加開工典禮？」直至盧市長同年底就任，工程進度已進行至14%，並未更改計畫內容，持續推動。文化部因故撤出興建計畫時，工程進度更超過50%。

至於文化部因故撤出國漫館興建計畫後，中市府爭取國漫館續留台中成功，選擇新場址前，發言人黃國瑋指出，從公文往返、會議紀錄、文化部新聞稿等資料佐證，文化部充分清楚各場址的問題，中市府也持續協助中，目前進度也符合文化部報給行政院的修正計畫期程，溝通過程正常，現在卻變成李部長口中的「上當」？口水蓋不了公共建設。

黃國瑋說，樂見文化部公開承諾國漫館續留台中，厚實中部漫畫發展的量能，但公共建設不應淪為選舉操作，更不應該因人設事，故意卡住公共建設進程，李部長所說「悶棍」，反而是打在所有期盼國漫館的中部人身上。