快訊

台南市驚傳2名警察疑遭攻擊 1人被割喉無生命跡象

輕颱馬鞍颱風生成！明晚起到周三 外圍環流影響雨勢增加

他用生命鋪成一條基輔路：烏克蘭士兵羅曼的故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國漫館是毒瘤？ 中市府：當時巿長是林佳龍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中台灣電影中心與國家漫畫館合建案破局，爭議不斷。圖／聯合報系照片
中台灣電影中心與國家漫畫館合建案破局，爭議不斷。圖／聯合報系照片

針對文化部長李永得今公開發言，文化部會將國漫館續留台中。中市府發言人黃國瑋說，國漫館沒有遷走疑慮，中市府表達感謝。但李永得指稱，前部長鄭麗君曾說國漫館是毒瘤，因中市府行政效率怠惰？黃國瑋表達遺憾：是指林前市府的計畫嗎？

黃國瑋強調，國漫館計畫是前市長林佳龍與前部長鄭麗君兩人協議合蓋，國漫館2018年4月份動土開工，文化部還派司長來參加儀式，當時是林佳龍前市長任內，「若有問題，文化部怎會來參加開工典禮？」直至盧市長同年底就任，工程進度已進行至14%，並未更改計畫內容，持續推動。文化部因故撤出興建計畫時，工程進度更超過50%。

至於文化部因故撤出國漫館興建計畫後，中市府爭取國漫館續留台中成功，選擇新場址前，發言人黃國瑋指出，從公文往返、會議紀錄、文化部新聞稿等資料佐證，文化部充分清楚各場址的問題，中市府也持續協助中，目前進度也符合文化部報給行政院的修正計畫期程，溝通過程正常，現在卻變成李部長口中的「上當」？口水蓋不了公共建設。

黃國瑋說，樂見文化部公開承諾國漫館續留台中，厚實中部漫畫發展的量能，但公共建設不應淪為選舉操作，更不應該因人設事，故意卡住公共建設進程，李部長所說「悶棍」，反而是打在所有期盼國漫館的中部人身上。

文化部 國漫館 黃國瑋

延伸閱讀

余苑綺病逝 林佳龍請余天先放心處理後事 再忙選舉

鄭麗君批國漫館合建是毒瘤 李中：該問林佳龍怎麼造成

林佳龍指林口交流道匝道案多次流標 他才介入幫忙

正國會打抗中牌拚年底選戰 林佳龍再批侯友宜

相關新聞

李永得罵盧秀燕無良政客 鄭照新：淪政治操作混淆是非

文化部長李永得今早受訪說，台中市長盧秀燕日前談國家漫畫博物館設址有變一事「沒良心」是「無良的政客」。台中市府新聞局長鄭照...

國漫館是毒瘤？ 中市府：當時巿長是林佳龍

針對文化部長李永得今公開發言，文化部會將國漫館續留台中。中市府發言人黃國瑋說，國漫館沒有遷走疑慮，中市府表達感謝。但李永...

議員轟雙城不對等 柯文哲怒飆：你水準不夠 無法評斷我

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告，民進黨議員簡舒培問柯文哲，先前在臉書提到，台灣要保持主體性，對中不要交惡，應該要左右逢...

前新聞局長鍾琴告蔡英文外患 退將季麟連到場聲援

前新聞局長鍾琴今天前往台高檢，控告蔡英文總統涉嫌刑法外患罪中的誘敵開戰罪，而國民黨黃復興黨部主委、退役上將季麟連也到場聲...

雙城論壇95萬誰出？柯文哲：不會扯皮 不留下任爛攤子

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告振興、雙城論壇等議題，國民黨議員秦慧珠今天問柯文哲，北市府舉辦雙城論壇違反議會決議，95...

外交圈鬥爭／政府出怪招為難駐外代表 要加法兩國出面救我邦交

民進黨政府外交成績不佳，邦交國斷交不少，為了挽救邦交，民進黨政府不按牌理出怪招，要求派駐無邦交國的駐外代表拜託當地國家，為台灣出面挽救邦交國不要斷交。外交人士說，海地邦交出現疑慮時，民進黨政府要求駐加拿大代表處與駐法國代表處，請加法兩國出面攔阻海地與北京建交，但對方不可能真的要求海地不可以與北京建交，事沒辦成，這就成了駐外代表的罪過，藉機換掉。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。