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前新聞局長鍾琴告蔡英文外患 退將季麟連到場聲援

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
前新聞局長鍾琴前往台高檢控告蔡英文外患罪，國民黨黃復興主委、退將季麟連也到場聲援。記者／蔣永佑攝影
前新聞局長鍾琴前往台高檢控告蔡英文外患罪，國民黨黃復興主委、退將季麟連也到場聲援。記者／蔣永佑攝影

前新聞局長鍾琴今天前往台高檢，控告蔡英文總統涉嫌刑法外患罪中的誘敵開戰罪，而國民黨黃復興黨部主委、退役上將季麟連也到場聲援。鍾琴表示，蔡英文和民進黨勾結、依附美國獲取龐大政治利益，為一黨一己之私，把所有台灣人民綁上兩岸可能對撞的火車，這是對全台灣人安居樂業的背叛，希望台高檢能徹查蔡英文的刑責。

鍾琴指出，在蔡英文領導下的民進黨政府，國家已成了一黨獨大的囊中物、盤中飧，近來林智堅的兩個論文們、新竹棒球場發包弊案，救國團和婦聯會資產被收歸國有，到柬埔寨詐騙橫行、數位中介法侵害言論自由、企圖將網軍公務化的設立數位發展部，以及採購高端疫苗被列為國家最高機密，可謂罄竹難書。

鍾琴認為，蔡政府敢這樣膽大包天地亂搞，正是因為向美國輸誠遞上投名狀，搭上美國反中順風車，充當美國抗中第一線的馬前卒，才有這樣的底氣。但蔡英文忘記，台灣人民的福祉根本不關美國的事，從早期中南美洲的香蕉共和國、伊朗的巴勒維，和去年倉皇出逃的阿富汗親美總統艾哈邁德扎伊都是著名的前例。

鍾琴表示，蔡英文和民進黨固然可從配合美國的世紀大冒險從中獲利，但台灣人民何其無辜？蔡英文不惜毀憲亂政，也要把台灣人民綁上兩岸對撞的火車，這是對國家的不忠，對民族的不義，更是對台灣人民安居樂業想望的背叛。

前新聞局長鍾琴前往台高檢控告蔡英文外患罪，國民黨黃復興主委、退將季麟連也到場聲援。記者／蔣永佑攝影
前新聞局長鍾琴前往台高檢控告蔡英文外患罪，國民黨黃復興主委、退將季麟連也到場聲援。記者／蔣永佑攝影
前新聞局長鍾琴前往台高檢控告蔡英文外患罪。記者／蔣永佑攝影
前新聞局長鍾琴前往台高檢控告蔡英文外患罪。記者／蔣永佑攝影

蔡英文 台灣人 美國

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