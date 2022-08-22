雙城論壇95萬誰出？柯文哲：不會扯皮 不留下任爛攤子

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告振興、雙城論壇等議題，國民黨議員秦慧珠今天問柯文哲，北市府舉辦雙城論壇違反議會決議，95萬元預算不能核銷怎辦？市長夫人陳佩琪霸氣在臉書秀出存款存摺，是否由自己存款付？柯文哲說，這就是依法行政，送主計總處依審計法來釐清，依法定程序走就好。

議員秦慧珠則要求柯文哲承諾，若不予核銷，就用自己的存款支付？不要柯文哲下台後拍拍屁股走人，所有決算留給下任市長做爛攤？柯回，「我不會扯皮，不會留給下一任政府麻煩」。

另外，議員陳重文也問柯文哲，不顧議會決議堅持辦雙城論壇的態度為何？柯文哲說，他還是主張兩岸要溝通，特別俄烏戰爭之後，從歷史上看，所有的戰爭都是意外。

陳重文問，是不是怕大陸打台灣？柯文哲說，「特別是....不是我們跟大陸的問題，是美國與大陸的問題，台灣夾在中間，應該是我們跟兩邊都有聯絡才對，不能只有跟美國有聯絡，應該都要保留暢通聯繫。」

柯文哲今天赴議會專案報告，議員質詢雙城論壇舉辦，秦慧珠質疑，今年雙城費用95萬若不予核銷怎辦？柯說，再來想辦法，柯也嘆很大一口氣。

議員追問，若不予核銷怎麼辦，柯下台後拍拍屁股走路，所有決算留給下任市長做爛攤？是否下任市長要去法院扣押柯文哲存款？要求柯支付？柯文哲說，這樣好了，不要預設立場，等主計總處回文再來處理，不過柯也提到，再來看看怎麼處理。

議員再追問，柯文哲市長卸任後，會不會以民眾黨主席身分參訪？柯文哲說，明年的事情明年再煩惱。

另外，議員陳重文也質詢雙城論壇議題，如果下次到議會專案報告的人叫陳時中，兩年後的台北上海論壇辦得成嗎？柯回，「我不曉得，其實城市層面的交流，對方也沒有給我們太多前提」，議員追問辦不辦得成？柯說，這應該要直接問陳時中，至於一年後的上海台北雙城論壇，若陳時中選上，大陸會讓陳時中辦嗎？柯說，這很難回答，這很難回答。

議員也問副市長黃珊珊，若下次專案報告的人是黃珊珊，黃珊珊會辦嗎？黃珊珊回「會」，議員問，若是上海台灣雙城論壇，上海要辦嗎？黃回應，「要積極開拓這樣的機會，要積極有溝通的機會」。

議員也問，若是蔣萬安會不會辦雙城？柯文哲說，要看蔣萬安有沒有抗壓性，柯說，原則上也是希望有一個交流，但辦的人要有抗壓性。