【重磅快評】非核家園不該仍是不能碰觸的禁區

環保署環評大會已通過核二廠除役環評，正式進入除役執行階段，是蔡總統貫徹二〇二五非核家園意志的一大步，只是此刻國際的能源環境與當初制定非核家園政策已完全不同，尤其是烏俄戰爭爆發之後，全世界都被攪進能源變局，此時台灣還要非核家園鐵板一塊的不准討論嗎？

中元節剛過，還沒中秋，離入冬還有一段時間，地球才自超級酷熱稍稍降溫，但許多中緯地區國家已開始為入冬後可預見的供暖能源傷腦筋。今夏增溫最顯著的英國，已宣稱攝氏十九度以下才能開暖氣，冷氣溫度不能高於攝氏二十九度；因應能源短缺的新規定，許多英國百年老店都打算停止營業，關店算了。

能源政策或許不能輕率調整，但時移勢易後總應檢討修正，因應變局；許多國家都開始調整能源政策。異動最大的是台灣師法的德國，梅克爾當年果斷定下廢核時間表，今年底將關掉最後兩座核電廠，最新的發展是這兩座核電廠暫時不關了，甚至重啟老舊的燃煤電廠，因為德國廢核過去改向核電大國法國買電，法國因二〇一七年後因應調度，及影響核電廠運轉連年加劇的熱浪，機組降載甚至停機，不再能無限量出口電力，德國得自謀生路。

俄烏戰爭爆發後，世界只剩沙烏地一國大賺能源錢，今年迄今獲利是去年同期接近一倍，賺錢來自能源價格飛漲；有錢賺當然樂得賺，不會笨到改變世界的緊張局勢，尤其國家尊嚴也升高甚多，年輕王儲對登門拜訪的美國拜登總統愛理不理，這在過去是不可能的。

甫就職滿一百天的南韓新總統尹錫悅是核能政策改變最大的國家，他競選時大肆批評當時總統文在寅的非核家園政策很愚蠢，就任後立即開始新核電政策，最近因為施政不力支持度揍降，又對北韓狂打核能牌，當然這是挽救支持度的政治把戲，但前提是總得克服自家的能源困局。

許多國家重新正視核電，世局緊張帶來能源價格飛漲是主要原因，但新建核電廠要好幾年，也即短期內國際能源供需只會更緊張；另個正向變化是跨國合作核聚合技術獲致突破，正在法國南部興建全球首座最大、最先進的核融合電廠，投入生產後，將帶來能源供應的新局面。

非核家園在台灣迄今仍是不容碰觸的禁區，但國際能源局勢已完全不同，台灣不能完全無感。