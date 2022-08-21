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【即時短評】蔡政府的言論自由 還剩百分之幾？

聯合報／ 記者林河名
國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」草案，引發箝制言論自由的爭議。本報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」草案，引發箝制言論自由的爭議。本報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）提出「數位中介服務法」草案，引發箝制言論自由的爭議。面對各界質疑，NCC表示沒有「撤回」問題。固然此案還未送進行政院審查，但已引發如此軒然大波，足證草案明顯有重大瑕疵，根本該打掉重練，不該糾結撤不撤回。

數位中介服務法草案公布以來，草案規定納管網路平台言論，以及出資25億元成立處理假訊息的財團法人等，一開始就引發諸多質疑，卻未獲得太多重視。直到PTT認為若納入管制，如同宣布「關站」，社會大眾才被一語驚醒，意識到問題的嚴重性。

民進黨「完全執政」這些年來，在立法院已經沒有「不可能的任務」，就連眾人皆曰不可的會計法修正，為前總統陳水扁「國務機要費案」除罪修法，民進黨立委照樣挾國會席次優勢強渡關山。此次若不是網路社群平台集體發聲，在NCC與民進黨政府相互掩護下，數位中介服務法草案確實也可能如「溫水煮青蛙」，在多數人們普遍未留意下就闖關完成立法。

所幸，有了網路社群平台的示警，用慣網路的大家，都曉得挺身捍衛言論自由，連執政黨立委都「炸鍋」，還痛罵NCC是「豬隊友」。但就像喬治歐威爾小說「動物農莊」裡的豬，有了權力，便忘記初衷，「豬隊友」豈只是NCC？執政當局會擬出這種草案，背後的心態，更值得人民覺醒。

民進黨總喜歡把「爭取百分之百的言論自由」用來說嘴，但如今，蔡政府對於外界的監督，卻是用「朕難容」的態度來紀念鄭南榕。疫苗採購的過程，要列為「絕對機密」封存30年；宣稱數位中介「服務」法，卻逼得網路社群平台必須「關站」。這樣的言論自由還剩「百分之幾」？鄭南榕地下有知，想必真的難容。

NCC 民進黨 數位中介服務法

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