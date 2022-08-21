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美國印第安納州長今訪台 將晉見蔡總統、會半導體廠商

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美國印第安納州長今訪台 將晉見蔡總統、會半導體廠商

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
外交部北美司司長徐佑典（圖左）代表外交部於機場歡迎美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb)（圖右）率團訪台。圖／外交部提供
外交部北美司司長徐佑典（圖左）代表外交部於機場歡迎美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb)（圖右）率團訪台。圖／外交部提供

外交部今天表示，美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）於8月21日至24日率領經貿及學術代表團訪問台灣；侯康安是自新冠疫情爆發以來首位來台訪問的美國州長，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，侯康安及訪問團成員訪台期間將晉見蔡英文總統、接受外交部長吳釗燮款宴，並拜會相關政府機關及我國半導體廠商代表；侯康安另將簽署及見證多項促進台灣及印第安納州的經貿及科技產學合作的備忘錄，共同強化雙邊專業人才互動及連結。

外交部表示，印第安納州與台灣頗具淵源，不但是台灣在美國締結的第一個姊妹州，印第安納州知名學府如普度大學、聖母大學及印第安納大學在台灣也有諸多校友，雙方學術及人文互動密切。這是侯康安州長首次訪問台灣，相信此次訪問將有助持續提升與強化雙邊各項關係，並深化台美互惠互利的夥伴關係。

外交部 美國 吳釗燮

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