陳吉仲說「中共的」惹議 趙少康：民進黨連消基會都敢抹紅

中國大陸日前屢檢出台灣石斑魚含禁藥為由，宣布禁止進口。消基會採樣藥檢結果皆合格，批農委會流於「情緒化」的反應或出現「逢中必反」的過激反應；農委會主委陳吉仲則批「是中華人民共和國的消基會」。中廣董事長趙少康說，民進黨連消基會都敢抹紅。

趙少康指出，消基會檢驗石斑魚說都通過標準，這是用數據真正為台灣漁民說話，建議農委會以後落實檢驗，用檢驗跟大陸力爭，不要一來就罵大陸，這樣只是混淆情況，解決不了問題，這是「就事論事」，並沒有幫大陸講話。

趙少康說，陳吉仲聞過則怒，膝蓋式反擊消基會是中華人民共和國的消基會，以為只要抹紅了消基會，消基會的建議、批評就都不怕了。這種行徑就像狗改不了吃屎，民進黨治國無能，只靠一招走天下，就是抹紅對手，凡跟民進黨意見不同的，就是共產黨的同路人，這是台灣的新麥卡錫主義復辟。

趙少康說，以前國民黨執政，不論消基會怎麼批評，國民黨都虛心受教，從來不敢給消基會戴帽子，說消基會是民進黨的消基會。他舉例，跟消基會合作提出「消費者保護法」，國民黨也只能趕快跟著立法，哪敢罵消基會一句，跟全國的消費者對幹？民進黨好大的膽子，自以為天下無敵，敢跟全國的消費者為敵。