快訊

FT：台灣本周準備接待更多外國訪問團

獨／網傳高雄人蛇騙200餘人赴柬埔寨！警證實已出境 鄰居曝他「鬼頭鬼腦的」

上海祭限電措施 外灘等地景觀照明暫停2天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳吉仲說「中共的」惹議 趙少康：民進黨連消基會都敢抹紅

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
中廣董事長趙少康說，民進黨好大的膽子，自以為天下無敵，敢跟全國的消費者為敵。本報資料照片
中廣董事長趙少康說，民進黨好大的膽子，自以為天下無敵，敢跟全國的消費者為敵。本報資料照片

中國大陸日前屢檢出台灣石斑魚含禁藥為由，宣布禁止進口。消基會採樣藥檢結果皆合格，批農委會流於「情緒化」的反應或出現「逢中必反」的過激反應；農委會主委陳吉仲則批「是中華人民共和國的消基會」。中廣董事長趙少康說，民進黨連消基會都敢抹紅。

趙少康指出，消基會檢驗石斑魚說都通過標準，這是用數據真正為台灣漁民說話，建議農委會以後落實檢驗，用檢驗跟大陸力爭，不要一來就罵大陸，這樣只是混淆情況，解決不了問題，這是「就事論事」，並沒有幫大陸講話。

趙少康說，陳吉仲聞過則怒，膝蓋式反擊消基會是中華人民共和國的消基會，以為只要抹紅了消基會，消基會的建議、批評就都不怕了。這種行徑就像狗改不了吃屎，民進黨治國無能，只靠一招走天下，就是抹紅對手，凡跟民進黨意見不同的，就是共產黨的同路人，這是台灣的新麥卡錫主義復辟。

趙少康說，以前國民黨執政，不論消基會怎麼批評，國民黨都虛心受教，從來不敢給消基會戴帽子，說消基會是民進黨的消基會。他舉例，跟消基會合作提出「消費者保護法」，國民黨也只能趕快跟著立法，哪敢罵消基會一句，跟全國的消費者對幹？民進黨好大的膽子，自以為天下無敵，敢跟全國的消費者為敵。

消基會 民進黨 趙少康

延伸閱讀

消基會「中共的」 陳吉仲：歡迎大家去看消基會新聞稿

疫苗採購封存30年 趙少康：陳時中若還想選就立刻解密

【重磅快評】河豚陳吉仲與空心蔡政府

趙少康：蔡英文若推「數位一言堂」 人民一定走上街頭

相關新聞

FT：台灣本周準備接待更多外國訪問團

儘管北京正透過軍事威脅與制裁行動以阻止其他國家與台北交往，但台灣本周仍將接待幾批外國國會議員。

陳吉仲說「中共的」惹議 趙少康：民進黨連消基會都敢抹紅

中國大陸日前屢檢出台灣石斑魚含禁藥為由，宣布禁止進口。消基會採樣藥檢結果皆合格，批農委會流於「情緒化」的反應或出現「逢中...

蔡總統指「釋迦是政治問題」 與台東青年談房價、釋迦銷售

蔡英文總統今天下午由立委劉櫂豪陪同，到台東市大同路「哩厚冰果室」與青年對話，因為空間很小，活動沒有對外開放，年輕人針對房...

決戰百里侯／黃珊珊月底辭副市長參選 傳總幹事點名蔡壁如、高志明

有意競選台北市長的台北市副市長黃珊珊，至今還沒有辭職參選。據了解，黃珊珊將在台北城市博覽會開幕後辭職參選，到時將陸續公布選戰團隊成員。據悉，競選總幹事的位子，至今有點名民眾黨立委蔡壁如、義美總經理高志明等人，但還沒有拍板。...

高端疫苗數字兜不攏、耗損率恐破1成 眾多疑點食藥署如何解釋

衛福部以「密」件處理新冠疫苗草購合約30年，引發外界爭論。國民黨立委萬美玲也揭發本土高端疫苗供貨量與已使用、庫存量存在高度落差，食藥署解釋是耗損，提供食藥署驗收高端疫苗的批號，經過統計，數字兜不攏，落差超過7萬劑。如果消失的疫苗都是耗損，耗損率將不是食藥署宣稱的2.47%，恐將超過一成，極不尋常。

夏立言訪陸見官方？ 副主席黃敏惠：任何接觸對話不適宜

國民黨副主席夏立言今天正式開始訪中國大陸行程，傳出將會見大陸國台辦主任劉結一，但黨內部意見不一，嘉義市長兼黨副主席黃敏惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。