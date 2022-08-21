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蔡總統指「釋迦是政治問題」 與台東青年談房價、釋迦銷售
蔡英文總統今天下午由立委劉櫂豪陪同，到台東市大同路「哩厚冰果室」與青年對話，因為空間很小，活動沒有對外開放，年輕人針對房價高漲、台東觀光、釋迦外銷都提出建議，蔡英文除強調積極興建社會住宅，也坦言「釋迦是政治問題」。
哩厚冰果室負責人賴韋豪表示，總統對談過程，感覺蠻重視青年意見，在座年輕人很多人都關心房價，指台東房價高漲，對於年輕人而言壓力很大，總統也說明社會住宅政策，但年輕朋友們都希望，社會住宅的數量和施工速度能加速，年輕人才能有更多機會與幫助。
賴韋豪說，另外就是台東需要觀光人流，因此對外交通建設非常重要，鐵路建設應該加快腳步，這部分總統點頭表示會重視。
歐巴螞食品有限公司董哲罕表示，台東鳳梨釋迦外銷問題，是許多台東在地農民心聲，他建議除拓展外銷，也能強化加工、製成糕餅、烘焙食品，並贈送店內研發的「金釋迦」烘焙果，但蔡英文總統對於釋迦無法銷售對岸，坦言「這是政治問題」。
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