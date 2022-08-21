曾連署保障「謠言的言論自由」 林佳龍：要有比例原則

數位中介法引發議論，而外界發現民進黨立委在2013年曾提案修正「社維法」，要保障「謠言的言論自由」，民進黨新北市長參選人林佳龍當時還率先參與連署。林佳龍今受訪表示，言論自由本就該保障，但要有比例原則，在社會安全、國家安全、人權、言論自由中找到平衡點。

林佳龍說，他們本來就有社會秩序維護法的相關規定來處理造謠、影響公共利益的事件。而言論自由，本來就應該要保障。

林佳龍表示，他覺得比例原則、性質都應該加以釐清，這個社會其實就像歐美一樣，要在社會安定、國家安全、個人言論自由、人權的保障找到一個平衡點。言論自由的基本人權是不容打折，這是台灣的價值，也是一個基礎，這個價值跟基礎上，怎麼能夠兼顧到民主自由的發展，不會被假訊息顛覆掉，也是共同的課題。