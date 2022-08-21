他們最支持中華民國 退輔會副主委李文忠訪華府榮光會

退輔會今天表示，退輔會副主委李文忠一行藉出席美國退伍軍人協會（AMVETS）2022年會的機會，於美國時間19日訪視旅居於華盛頓特區的華府榮光聯誼會，並代表主委馮世寬宣慰榮民眷。

退輔會表示，華府榮光會成立於1983年，現任理事長為李昌緒先生，該榮光會目前成員人數共計365人，平日除配合政府駐外單位推動各項節慶活動外，自2005年起每年受邀並出席美國退伍軍人中心（AVC）所主辦的美國國殤日大遊行，凸顯中華民國二戰時與美國同盟對抗法西斯侵略主義的事實，為中華民國在國際舞台發聲。

退輔會說，華府榮光聯誼會「與其它僑社最大的不同」，就是他們一心一意支持中華民國，因此與我駐美代表處一直有良好的配合。李文忠在與榮光會代表餐敘其間，除一一回覆相關問題，並說明退輔會服務照顧榮民眷的決心及立場，以及今後的施政方向。

退輔會表示，退輔會職司退除役官兵的服務與照顧，秉持榮民在哪裡，服務到哪裡的精神，不論榮民定居國內或旅居海外，都一視同仁盡心照顧。退輔會於民國63年起，陸續於退伍軍人僑居聚集地輔導成立榮光聯誼會，其目的除可扮演榮僑發揮親愛精誠精神，相互扶持的平台外，更是凝聚榮僑對國家向心，同時協助政府推動國民外交的重要僑團之一。