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賴清德談安倍為台日關係付出 「驟逝至今仍難接受」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德昨天出席「台灣摯友日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」。圖／總統府提供
副總統賴清德昨天出席「台灣摯友日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」。圖／總統府提供

副總統賴清德昨天出席「台灣摯友日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」，他今天在臉書表示，除了要感謝安倍晉三對台灣的支持，更要向安倍的離世傳達最深沉的哀悼。

賴清德說，對於安倍前首相驟然離世的消息，直到現在仍令人難以接受。「我曾有很大的緣分，能為他送行並參與告別式，看著照片上的他，英挺依舊、笑容燦爛的模樣，讓人不禁想起我們過去的互動，直到現在，這份溫暖真摯的情誼，仍如陽光般讓人感動。」

賴清德說，從2016年台南大地震發生時，安倍即表達對台灣的友好，不只立刻派遣團隊，來台進行救援與協助，更在第一時間送來物資；2018年花蓮地震，安倍也親自寫下「台灣加油」的字版加油送暖；當台灣農民受到中國打壓，更親自吃鳳梨，幫助推銷台灣農產品。尤其，在台灣面臨疫苗缺乏之際，安倍更促成日本政府，捐贈台灣400多萬劑疫苗，幫助台灣度過難關，此後，更在國際上持續聲援台灣，發表「台灣有事，等同日本有事」的堅定立場。　

賴清德說，安倍為台日關係付出的努力，至今回想起來仍歷歷在目，「永遠懷念他的真誠、他的溫暖，並感謝他對國際社會的貢獻，與維持印太區域和平穩定的戰略倡議。」　　

賴清德說，「我相信，台日友好的情誼關係，以及台灣社會對安倍前首相的感謝，不會因為安倍前首相的離世而改變，反而會更加地深化，延續他的信念與理想，持續讓台日關係越加緊密。」

賴清德表示，記得安倍曾在書中期許自己，能成為「愛國家、愛人民，雖千萬人吾往矣的行動派」，「藉由這場追思音樂會，我想告訴安倍前首相，您不只做到了，甚至做得更多、更好。敬請您在天上安息，台灣會繼續與日本互相扶持，一起捍衛民主自由，感謝台灣永遠的摯友，感謝安倍晉三前首相。」

賴清德 安倍晉三

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