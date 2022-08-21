影／823前夕馬英九金門追思 提兩岸越緊張越要有人溝通

選在823前夕，前總統馬英九今天一早就抵達金門，並到太武山忠烈祠上香、獻花祭祀「八二三」的陣亡官兵，對於近期兩岸關係緊張，馬英九表示，兩岸關係越緊張，越有溝通的必要；他贊成國民黨副主席夏立言赴大陸訪問，直言政府跟大陸老死不相往來的做法，對台灣是不利的。

馬英九在今天上午10時許抵達太武山忠烈祠悼念，包括金門縣長楊鎮浯、金防部指揮官陳忠文與縣府團隊都全程陪同，金門的精忠衛隊也出動不少幹部到場參與。

馬英九表示，每次來這裡悼祭先烈先賢，心裡都很沉重，但同時也想到當年的犧牲要有代價，二岸一定要趕快達到和平，不要讓戰爭繼續再成為我們的夢魘，我們應該做這樣的反省，來此悼祭才有意義。

針對媒體詢問夏立言在大陸今天出關，他在中國的行程，會不會影響國民黨的選舉？馬英九指出，「應該不會」，因為他是贊成夏立言去的，因為越是緊張越要有人溝通。

馬英九也直言，尤其是，政府跟大陸老死不相往來的做法，對台灣是不利的，國民黨應該要負起這個責任來跟大陸保持溝通，想法子找出雙方的共同點，能夠解決目前的戰爭的陰影。

針對先前民眾黨黨主席柯文哲在金門提及金廈大橋議題，馬英九則說，金門很希望建這個橋，我們覺得應該可以考慮。

而近期爆出國人身陷柬埔寨新聞，馬英九也認為，政府在處理這件事的動作太慢、速度太慢，而且還推卸責任，他覺得這要深自檢討，馬英九指出，過去在他任內也發生過類似的情況，但他們很快就跟大陸合作，在東南亞的國家，救了100多人回來，這並不是做不到的，是做的到的，看你要不要做。