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藍營大咖「+1」盧秀燕：假訊息如病毒言論自由才是疫苗

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕臉書貼文「守護言論自由」吸引政壇多位大咖留言「+1」圖/盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕臉書貼文「守護言論自由」吸引政壇多位大咖留言「+1」圖/盧秀燕臉書

台中市長盧秀燕20日下午在臉書貼文，針對中央打算推動「數位中介服務法」她認為，雖然違法、錯誤及假訊息如病毒擴散，但人民在過去的經驗已產生抗體「言論自由才是最好的疫苗」如果要立法管制數位平台，呼籲中央站在使用者的立場，在網路守護言論自由。

盧秀燕臉書這篇貼文有1.2萬人按讚，不少政治人物留言「+1」包括新北市長侯友宜說「每一個人說話的權利， 我們都要全力捍衛！」台北市長參選人立委蔣萬安「言論自由寸步不讓」、國民黨前主席江啟「守護台中一起更好！堅持捍衛言論自由！」

國民黨立院黨團「言論自由是民主的根基，大家一起努力捍衛！」民眾黨台中後援會也貼出民進黨黨綱第20條「保障人民表達言論的自由，政府不得設置任何言論審查的制度」，酸民進黨「要不要改掉黨綱比較好做事」「今天你不說話，明天說不了話」。

盧秀燕臉書訂邀請市民朋友，上「公共政策網路平台」表達我們守護言論自由的決心。https://join.gov.tw/policies/detail/43dbdcc4-af21-4fcb-9173-d3b5993ab88d?fbclid=IwAR13c70I-BjLa1sCjUy8Nm5l7IwR07Jey8WAHDO-P8FsTscs0xti4XW5Vm8&fs=e&s=cl

盧秀燕 台北市長 新北市長

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