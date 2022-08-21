呂秋遠解析中介法爭議條文 直指「有可能違憲」的法律

「數位中介服務法」草案引發輿論反彈，行政院長蘇貞昌定調先踩煞車。律師呂秋遠說，言論自由，比起其他自由來說，更為重要。如果要限制，當然可以，但是必須要符合相當嚴格的要件，才有機會符合憲法審查的合憲基準。也因此，數位中介服務法就是一套「有可能違憲」的法律。

這套法律到底要規範什麼呢？呂秋遠說，主要在於規範網路平台，例如PTT，當有人在上面發言或者刊登訊息、文章時，在某些情況下，會被嚴重的限制，甚至刪除。

他表示，這套法案想要做的事情很多，不全然是不好的，例如要求網路平台要建構消費者的爭議機制，也盡量希望網路平台可以公開化、透明化。但是，這套法律，因為第17條、18條、第19條、第20條、第27條、第55條的規定，已經全部變質。

關於中介法的爭議條文，呂秋遠說，先來講點不嚴重的，網路平台提供者，每年都要定期發布透明度報告，格式要用主管機關的內容，不可以自己創造，而且要用正體中文，「臉書的祖克伯以後應該會很煩惱」。但這還不是重點，17條規範，網路平台以後要依照行政機關所為的行政處分，提供特定使用者資料，所以，網路匿名性，未來在行政機關的要求下，很可能會消失。

嚴重的是什麼？呂秋遠說，第一，行政機關如果認為網路資訊有「違反法律強制或禁止規定，為避免或減輕公共利益危害」，就可以向法院聲請「資訊限制令」。

第二，在法院審理這項限制令是不是合法之前，主管機關如果認為是「謠言」、「不實訊息」，可以暫時加註警示的標誌，網路平台要配合。加註的警告，最多可以30天。

第三，法院要盡快審理，審理如果認為有道理，就發布裁定，移除資訊，網路平台也要配合。

第四，如果假訊息嚴重，「違反法律強制或禁止規定，公共利益會有難以回復的損害」，主管機關還可以聲請「緊急資訊限制令」，48小時內，法院要做成決定。

第五，如果網路使用者，反覆提供明顯的違法內容，線上平台要給予警告，如不改善，可以直接暫停使用者的服務。

第六，如果網路平台使用者，超過230萬人，主管機關可以指定這個平台是「指定線上平台服務提供者」，升級以後，義務加重，主管機關甚至可以直接要求他們辦理稽核作業，提出相關證明。

第七，政府要捐25億，成立專責機構，往後督促這些網路平台，要提供更好的網路環境，保障使用者權益，對網路平台做行政指導。

第八，這個機關的董事會，全部由政府指定，一任三年。

第九，第46條到55條，統統都是罰鍰，如果不配合政府法令規定，從5萬以上，到500萬以下，都有相關規定。

第十，如果不配合法院的加註警告、資訊限制令，不保存使用者資料，平台拒絕改善，主管機關認為情況嚴重，可以直接斷絕網路服務。

呂秋遠說，請問，「違反法律強制或禁止規定，為避免或減輕公共利益危害」，這麼空泛的理由，到底是什麼東西？完全沒有例示，如何可得確定是不是違反法律？對於發言者而言，什麼是違反法律的發言？如何減輕公共利益危害？法條都沒講，以後法院怎麼審查？現在是錯的，以後是對的，又如何判斷？

他指出，在這段期間，行政機關就可以在30天內加註警告，「30天，都可以讓人落選當選了，這麼長的警告時間，對於言論自由的侵害的嚴重性當然不言可喻」。

呂秋遠說，況且，還有言論自由事前審查機制，竟然要求線上平台自己要審查發表者的言論，這雖然是基本權衝突的概念，但是言論自由是各種自由當中，最核心的概念，憑什麼網路平台可以事先審查發表者的言論？

呂秋遠表示，假訊息確實很嚴重，也是目前台灣必須面臨的重要國安議題。但是言論自由，是憲法保障人民自由當中最重要的核心，這套法律，不僅無法抑止假訊息的流通，因為他們只要在國外的網路平台發言就可以了，政府還是無法可管（類似中國人在海外發言？）。

他說，還更大程度的限制人民的言論自由，就像是亂槍打鳥一樣，不僅造成人民恐慌，合憲的可能還相當低，而且抑止不了想要攻擊台灣的假訊息，那麼，這樣的草案，是不是應該要好好思考必要性？

網友說，「很難相信民進黨自己走過文字獄的時代，居然現在要恢復這種箝制言論自由的行為」、「大部分同意，這次的法條設計太粗暴，可以理解是對付認知作戰的目的，但過大的權限容易造成民眾的恐慌與不適當的使用，DPP這次真的過頭了」、「裁量權在行政機關，而且30天，長得不可思議」、「真正該被管制的是NCC，每次都想搞事，2013年的時候也是」。