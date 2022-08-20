【重磅快評】論文宇昌案？林智堅變不分區市長參選人

「論文門」餘波盪漾，新竹市前市長林智堅宣布退選桃園市長，聲稱要轉戰另一個戰場捍衛個人的人格跟清白。但林智堅不是去台大接受學術檢驗或循司法途徑證明清白，他近日接連接受親綠媒體專訪，向同溫層大吐苦水，甚至稱論文抄襲事件是「新竹市版宇昌案」；林智堅一手指控對手政治抹黑、另一手則鼓動政治攻防，宛如「不分區市長參選人」。

林智堅向來被外界視為「小英男孩」，如今他又定調論文門是宇昌案翻版，讓林智堅跟蔡英文更緊密連結，營造「挺堅就是挺蔡」的氛圍；原本逐漸冷卻的論文爭議，又再度跟民進黨綁在一起，成為許多綠營參選人的夢魘。

林智堅指控特定人士及媒體、側翼鋪天蓋地對他發動攻擊，製造所謂的「論文門宇昌案」。問題是，論文抄襲關鍵重擊是台大學倫會的審定結果，賭上百年校譽的台大對抗民進黨的政治壓力，難道也成為林智堅眼中的「側翼」？台大學倫會曾發出三次開會通知，但林智堅皆以跑選舉行程為由缺席，律師黃帝穎還反控學倫會召集人蘇宏達有特定立場，到底誰在政治操作？

對於林智堅聲稱退選捍衛清白，民進黨前立委林濁水反問，既然清白，為什麼退選？自認清白卻退選，「肯定是大錯」；林智堅若想藉此切割論文和選舉，不只不成功，還創新了難以悍衛的「為什麼退」的爭議。

在民進黨選戰史，參選捍衛清白才是不二王道。民進黨早期口耳相傳「當選過關、落選被關」，當年拚清白之戰的前輩許榮淑、周清玉、翁金珠、李逸洋等人比比皆是；台北市長柯文哲正是因監察院打壓而宣布參選，前總統馬英九也是為了證明特別費清白而挑戰大位。藍綠皆有前例，不論為了清白一戰究竟是理由或藉口，皆是展現政治人物態度的最終檢驗。

戰士沒有選擇戰場的權利，只有逃兵才有離開戰場的藉口。不過，民進黨桃園市長選舉「堅下鵬上」後，蔡英文總統定調戰場一分為二：「鄭運鵬戰桃園、林智堅戰清白」；林智堅雖口稱戰清白，但教育部至今未收到林陣營不服學倫會判定的申訴書，另一位論文關鍵人余正煌律師直指「林智堅在學術上的認定就是抄襲」，林智堅也未提出捍衛名譽的誹謗之訴。放棄所有合法合理的程序正義，如何說服各界相信林智堅的清白？

捲入論文門清白之爭的不只林智堅一人，這把火早已燒向其指導教授陳明通，以及被爆料代筆的前助理楊玲宜。台大不僅不續聘陳明通兼任教授，立法院也打算追究陳明通擔任國安局長適格性問題；楊玲宜如今參選新竹市議員，地方難免帶著懷疑的眼鏡。陳明通和楊玲宜形同帶著汙點從事公職領域，林智堅要如何還他們清白？林智堅退選至今仍無法證明清白，訴諸政治語言只會模糊真相，甚至變成選舉攻防的遮羞布。