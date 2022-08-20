賴香伶批中介法「國家自行擴權」盼政院退回重新檢討

NCC修訂數位中介法草案限制網路言論自由引發譁然，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，希望行政院能將草案退回檢討，別讓自由風氣因中介法嘎然而止，並說綠營桃園市長參選人鄭運鵬只會說漂亮話；至於國民黨副主席夏立言可能會見國台辦人員，賴表示，時機不宜，若夏立言帶相關任務過去，國民黨要說清楚。

賴香伶今出席平鎮異域歌酒節活動，關於中介法議題，賴表示，「國家行政權力有自行擴權狀況」，對於中介法希望行政院能退回重新檢討，貿然修法讓國人對言論審查及自由有很大疑慮，現在網路世代用平台發表言論，這樣的風氣會因為中介法讓自由嘎然而止，相當嚴重，不要因為打著假訊息及選舉抹黑就要管制處理，希望NCC從善如流。

賴香伶說，鄭運鵬很會說漂亮話，說要尊重行政院跟言論自由，但現在行政院要推是支持還反對，而張善政對言論政見也是時而批評，應提出公共政見。

至於夏立言可能會見國台辦人員，賴香伶說，時機不宜若國民黨有讓夏立言帶相關任務去，這部分要說清楚，他重申政府的管道有實質協議，會比民間力量或政黨各種管道有效益，國民黨還是要讓國人減少疑慮，不要最後被抹紅，善意又被打折扣。

賴香伶說，蔡政府讓現有兩岸關係陷入膠著、官方對官方相對應的平台一直都沒有啟動，不管海基海協會好像淪為民間社團，若真有什麼管道，也需公開透明，不要選舉期間只有政黨口水戰，沒有效益做法。