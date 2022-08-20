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民進黨2022國務青旗艦營 蔡英文現身邀青年幫三個忙

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨主席、總統蔡英文今天出席「2022國務青旗艦營」，邀請青年們幫三個忙。記者余采瀅／攝影
民進黨主席、總統蔡英文今天出席「2022國務青旗艦營」，邀請青年們幫三個忙。記者余采瀅／攝影

民進黨台灣民主學院與青年部昨、今日在台中福華飯店舉辦「2022國務青旗艦營」，民進黨主席、總統蔡英文今天到場勉勵現場青年，她邀請青年們幫三個忙，第一，支持18歲公民權的聲音傳遞到台灣每個角落，第二，支持民進黨縣市長候選人，第三，對假訊息保持警覺、相互提醒，減少對台灣民主選舉的衝擊。

「2022國務青旗艦營」邀請中台灣4位縣市長參選人蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎等講師授課，希望聚焦中台灣區域發展，並結合地方選舉與18歲公民權修憲複決，號召更多年輕人加入「國務青」的行列，同時讓既有的國務青夥伴能夠更精準的投入選戰，並加深各式選舉技能與政治實務能力。

蔡英文表示，翻轉中台灣，要用行動力翻轉。蔡其昌接任中華職棒會長1年，中華職棒第6隊就成形，這就是政治人物的行動力；蔡培慧從學者到立委，關心土地正義，後來投身政治，因熱情回到家鄉參選；黃秀芳從基層國會助理開始做起，傾聽地方民眾聲音，耐心為民眾解決問題；徐定禎曾任苗栗頭份鎮長，頭份鎮原本負債6000萬，他8年任期屆滿結餘3億多元，展現超強治理能力。

蔡英文也邀請青年們幫三個忙，第一，發揮創意、採取行動，把支持18歲公民權的聲音傳遞到台灣每個角落，這次公民權修憲複決門檻很高，需956萬張同意票，透過大家熱情一定可以過關。第二，請支持民進黨提民的縣市長候選人，並把候選人的政見與優點推薦給身邊家人朋友。

第三，選舉將近，看到很多假訊息誤導民眾做錯誤決定，最近中國在台灣周邊軍演，有很多境外假訊息打擊國防信心，在選戰中，假訊息一定更多，對選舉造成衝擊，大家保持警覺、相互提醒，減少對台灣民主選舉的衝擊。

民進黨 假訊息

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