論文門+中介法 蔡詩萍：蔡英文「謙卑變可悲」

作家蔡詩萍今天在臉書貼文，從新竹市前市長林智堅論文爭議到數位中介服務法喊卡，「除了傲慢，不能解釋民進黨怎麼了？」蔡英文總統那句「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今像是反諷咒語，唸歸唸，根本也沒多少從政黨員在乎了，可能也包括她自己，「這不僅可惡，尤其，可悲」。

蔡詩萍貼文如下：

直接打臉蔡英文總統的則是，她那句「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今像是反諷咒語，唸歸唸，根本也沒多少從政黨員在乎了，可能也包括她自己，這不僅可惡，尤其，可悲！

林智堅的「論文門」，對民進黨最傷的，莫過於一群認真唸書上進的年輕人，會發現自己辛苦考上研究所，或根本進不了名校研究所，但「有些人」像林智堅，或一群民意代表（包括藍綠白），「輕輕鬆鬆」在政治身份掩護下，進了研究所，又「輕輕鬆鬆」可以寫完論文，獲取學位，這種「相對剝奪感」才是他們最憤怒之所在，同樣是人，既曰平等，為何「這麼不公平」？

蔡英文總統第一時間，輕忽年輕朋友這種憤怒，一心維護她眼中的金童林智堅，甚至，在台大做出撤銷論文、學位的決定後，還「要全黨力挺」，不止傲慢，更是可笑，難道，她的母校台大的公信力，遠比她力挺的林智堅公信力還大嗎？

蔡英文總統定義的謙卑，難道就是「對自己人寵愛有加」，而對「說不的人」則動輒冠以「政治陰謀」「敵人同路」的標籤嗎？

還好，廣大的群眾，龐大的年輕人，說不了！最終，還是逼使蔡英文讓步，民進黨改口！

只是不知道，那些「民進黨內三緘其口的台大人」，午夜夢迴，有沒有一點點的「台大魂」在糾纏他們的良心？而那些，竟然也臉不紅氣不喘的說「論文門」沒什麼的民進黨從政者，最後不知該怎麼向民眾解釋，既然如此，那為何要換人呢？

換了人，連句道歉也沒啊？台大曾經是黨外人材的溫床，曾經是民進黨人嘴裡自由民主的精神堡壘，如今摧殘過後，也換人了，蔡總統，民進黨，有過一句「對不起，台大，我錯了」的謙卑嗎？

不惜「全黨救一人」對抗台大，汙衊台大的民進黨，在數位中介法再次讓人看到，毫無自覺反省能力的傲慢與無知。

數位網路的年代，最能彰顯言論自由，百花盛開齊放的精神。網路這開放性，會不會製造新問題？言論的百無禁忌，會不會有影響隱私，人身，乃至國安的威脅？老實說，當然都會。

但是，民主國家與專制獨裁的差別就在，民主社會「必須容忍」這種威脅，因為，它是言論自由的代價，是言論開放的副產品，只能以更民主的方式去處理，而非，動輒回到威權，管制的心態。

民進黨犯的錯，就在，以為「一切以國安」為前提，就可以動輒管制的話，那台灣何須解嚴？如果對人身的侵犯，是數位網路的年代，很令人憂心的議題，那就該更宏揚民主法治的觀念教育，鼓勵司法體系在涉及人身受網路言論之威脅或侵犯時，更能靈活而主動的保護人身自由，而非「恐龍法官」「恐龍法院」的癡呆！

說句坦白話，無論是國安威脅，或人身侵犯，請問我們目前的法律哪有不能處理的規定？換言之，若有相關法律可以處理，那何勞再來一部數位中介法，來限政府於不義呢？讓網路平台業者，侷促不安呢？

難怪，我要批評民進黨政府無知而傲慢了。無知在，明明可以藉由多元法治來因應，卻不能或不願，以為可以一手遮天！傲慢在，已經有很多人跳出來反對了，非得要等到舉國皆曰不可，年輕人在網路平台上幹譙連連，才驚慌的喊卡。

那些在未喊卡之前，民進黨內的法律人，為民進黨辯護的名嘴們，如今，有一句道歉或不好意思嗎？

鄭南榕當年豪情萬丈，「爭取百分百的言論自由」而不惜自焚，藍營的人，現在用他的話嘲諷民進黨，很好，但我希望藍營要記得言論百分百的民主體制要守護！

民進黨人若還有一絲絲念及鄭南榕的犧牲代價，那就更該為任何可能侵犯言論自由的國家暴力，感到可恥而謙卑！