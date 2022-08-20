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中飛彈落日本經濟海域 泉裕泰：如果是水果就好了

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
泉裕泰表示，如果中國射到日本EEZ的飛彈，「如果他們的飛彈是水果的話就好了」。 記者吳致碩／攝影
泉裕泰表示，如果中國射到日本EEZ的飛彈，「如果他們的飛彈是水果的話就好了」。 記者吳致碩／攝影

日本台灣交流協會與行政院農業委員會今舉辦「台日水果夏祭開幕式」，被問到如何看待中國軍演，射飛彈掉落到日本專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone, EEZ），日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，「如果他們的飛彈是水果的話就好了」。

泉裕泰表示，辦活動是為推動台日農產品貿易交流，希望日本民眾接受台灣水果更多、台灣民眾接受日本水果更多。

農委會主委陳吉仲今出席活動時也表示，今年上半年台灣所有出口水果高達3萬多公噸，其中有六成三、約2萬多公噸出口到日本市場，像是芒果、鳳梨等出口日本的水果，產地價格都維持好水準。

陳吉仲也指出，日本在今年上半年，已是台灣農產品的第二大出口國，第一是美國，這也表示台灣正持續降低單一市場倚賴，政府也正盡力促銷文旦、龍膽石斑等到日本。

陳吉仲說，台、日農產品貿易是互補，雙方進出口農產品，可以符合兩邊消費者需求，期待其他像番茄、火龍果、豬肉製品等日本同意後，可外銷到日本市場。

日本台灣交流協會 陳吉仲 飛彈 台日關係

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