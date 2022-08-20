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面對中國威脅 蔡英文籲台灣總動員 地方安全拜託後憲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
總統蔡英文今天下鄉行程第一站到埔心鄉，說明她的執政績效。記者簡慧珍／攝影
總統蔡英文今天下鄉行程第一站到埔心鄉，說明她的執政績效。記者簡慧珍／攝影

總統蔡英文今天彰化參訪行程第一站到埔心鄉武聖宮，參拜關聖帝君等神明之後，她宣揚政績，從防疫、長照談到照顧年輕人就業，並特別感謝後憲弟兄，台灣面對中國威脅時總動員，後憲弟兄在地方穩定和安全方面扮演重要角色。

蔡英文先表示，2022年她尋求連任，在埔心鄉得票率逾六成，今天到埔心鄉謝票。接著她說，台灣防疫成效得到各國重要人士稱讚，除了國家體制、健保制度和醫療系統，台灣人民素質高、團結防疫所以防疫成功。

她又說，很高興看後憲弟兄前來協助維安，因為中國經常騒擾，舉行軍演恐嚇台灣人，外國人都稱台灣人面對中國威脅時很冷靜，台灣人冷靜、很有韌性是台灣人優秀的地方，她和鄉親向國軍致敬，後憲以後也要扮演很重要角色，現在台灣要總動員，面臨外來威脅時國人要展現韌性，展現面對困難時的決心，後憲在總動員裡面扮演重要角色，地方穩定和安全要拜託後憲弟兄。

蔡英文把話題帶到執政政績，說疫情期間很多國家經濟下滑，台灣快速成長，國家收入增加，政府用來照顧人民，她2016剛上任時的老人長照總預算50意元，現在600億元而且持續增加，下一個階段要做的是增加長照機構，做到「到處都是」，讓老人的子女一天或一至兩天就近探望父母，不要每個月看一次。

她又談到中央政府編列1千億元補助育兒津貼，孩子可以快樂平安成長，父母照顧減輕，還有年輕人出社會工作租屋，政府編列300億元補助50萬人，減輕年輕人租屋負擔「開始人生」。

在細數政績和力薦她屬意徵召的彰化縣長參選人黃秀芳，原本打算離去，埔心鄉長張乘瑜和武聖宮管理委員會強力留下蔡英文參觀武聖宮保存文物的文獻館，看完文物後，蔡英文和車隊轉往彰化市繼續輔選行程。

台灣人 蔡英文 彰化縣選舉 黃秀芳 2022大選

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