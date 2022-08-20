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在美談中共軍演 退輔會副主委：行徑如俄藉口侵略烏克蘭

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
李文忠在美國時間111年8月17日出席美國路易斯安那州紐奧良所舉辦的美國退伍軍人協會2022年年會，以貴賓身分在開幕式致詞。圖／退輔會提供
李文忠在美國時間111年8月17日出席美國路易斯安那州紐奧良所舉辦的美國退伍軍人協會2022年年會，以貴賓身分在開幕式致詞。圖／退輔會提供

退輔會副主委李文忠在美向美退伍軍人表示，面對共軍因美參眾議員訪台而對台實施軍事演習，「其行徑一如俄羅斯藉口侵略烏克蘭，我們的人民不會接受也不會屈服，一如勇敢的烏克蘭人民」，籲美退軍組織繼續與我們站在一起。

李文忠在美國時間111年8月17日出席美國路易斯安那州紐奧良所舉辦的美國退伍軍人協會(AMVETS)2022年年會，並以貴賓身分於其婦女會大會及年會開幕式致詞。

在大會致詞時，李文忠感謝該會長期以來對中華民國的支持，於每年年會通過支持中華民國決議文，敦促美國政府及國會。

李文忠向與會者指出，這個月初美眾議院議長裴洛西議長率團訪問台灣表達對中華民國的支持，北京竟然過度反應、宣布軍事演習，三天前馬基參議員再率團訪問台灣，北京再發動演習，引起民主國家的反感與對抗，其行徑一如俄羅斯藉口侵略烏克蘭，我們的人民不會接受也不會屈服，一如勇敢的烏克蘭人民，希望各位能繼續與我們站在一起。

李文忠並引述美國哥倫比亞大學政治學系教授黎安友日前於美國 之音專訪時所說，中國於美國國會議員離台之後所隨即展開的軍事演習，無非是想要恫嚇台灣及國際社會，而要消弭這樣的侵略行為，就是民主國家不能姑息，並以決定性軍事威攝能力來制衡侵略者。

此外，李文忠也說，眾議院退伍軍人事務委員會主席高野於去年率跨黨派議員抵台到退輔會時，特別表達對於台美兩國在退伍軍人事務合作及交流的支持，退輔會亦正努力朝此一目標前進。

李文忠於大會代表主委馮世寬頒贈總會長霍因代表退輔會最高榮譽的一等榮光專業獎章，以表彰他對於退伍軍人福祉、伸張國際正義及致力維護中華民國國際生存空間的貢獻。

美國退伍軍人協會1944年12月在密蘇里州堪薩斯市成立，總會設於馬利蘭州，現有會員合計約25萬2千餘人，為美國主流退伍軍人組織之一。

退伍軍人 美國 李文忠

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