外交部指網紅誤導國人卻又改口感謝 蘇揆：盡力溝通
近來國人遭誘騙到柬埔寨事件頻傳，引發社會高度關注。曾前往當地救人的網紅「好棒Bump」指控外交部駐杜拜辦事處，在救援中拒發臨時護照給受困詐騙陷阱的台人，外交部16日發新聞稿澄清，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」；外交部18日態度轉彎，表示感謝Bump熱心救援，引起Bump不滿。行政院長蘇貞昌今表示，如有未精進或意見不同之處，大家可盡力溝通。
蘇貞昌表示，「國人無論在國內或國外，蔡政府非常認真照顧國人，而在國外的國人同胞，我們也傾一切力量，大家一起來給予溫暖，在必要時給予協助」。
蘇貞昌說，感謝各方大家一起盡力，做法上如果有未精進之處或意見不同之處，大家都可以盡力溝通，誠摯感謝各方盡力來幫忙，只要是自己的國人同胞，大家能夠努力來給他們協助，都是國人的心願。
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