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疫苗採購封存30年 趙少康：陳時中若還想選就立刻解密

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
民進黨台北市長參選人、衛福部前部長陳時中。本報資料照片
民進黨台北市長參選人、衛福部前部長陳時中。本報資料照片

針對蔡政府疫苗採購合約要封存30年，中廣董事長趙少康今要求必須立刻解密。趙少康說，請蔡英文總統告訴大家，疫苗採購資料為何要保密30年？是根據什麼法律？與國家安危有關還是有什麼不可告人的醜聞？他質疑就是為了保護決策的官員不被檢調追查，「絕對機密」變成「絕對護航」。

趙少康說，民進黨台北市長參選人、衛福部前部長陳時中如果還想選台北市長，就應該立刻要求解密，否則「陳30年」會如影隨形的跟著陳時中，「看他怎麼選下去」。

趙少康指出，全世界都知道新冠肺炎疫苗的價格，鴻海、慈濟、台積電也知道BNT用多少錢買的，唯獨民進黨政府當成獨家秘辛，密不可宣，從詢價、議價、簽約、訂金、採購、交貨、驗收、付款及會議紀錄一概封存，而且一封存就封30年，到蔡英文總統、陳時中100歲時才能解密。

趙少康質疑，「絕對機密」只有蔡英文總統、蘇貞昌、陳時中有權決定，越封大家越想知道，採購過程中到底有什麼貓膩？到底有什麼需要隱藏？到底多少人拿了多少好處？

趙少康進一步表示，陳時中說藥品採購價格如果外洩，以後在國際上很難優先採購。怪哉斯言，我國新冠疫苗採購有優先獲得嗎？不是等了好久才買到嗎？有什麼特別好的藥品在全世界是優先採購到的？請列個表告訴人民。

「絕對的權力使人絕對腐化，絕對的隱藏使人絕對貪瀆」，趙少康說，政府應該開大門走大路，事無不可對人言，又不是國防軍事機密，有什麼怕人知道的？

新冠肺炎 COVID-19

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