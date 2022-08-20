疫苗採購合約需封存卅年？蘇揆：契約訂定是正常運作

疫情指揮中心前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中稱疫苗採購價格有揭露給立委審視，國民黨立法院黨團卻打臉陳時中表示，衛福部認定疫苗採購價格及會議資料是國家機密，要封存30年，也就是說，要等到快70歲的陳時中100歲時，民眾才能知道納稅錢怎麼花。行政院長蘇貞昌今表示，採購疫苗不簡單，相關契約訂定是正常運作。

蘇貞昌表示，新冠肺炎疫情突然爆發，肆虐全球，當時各國都在搶疫苗，台灣有必要來爭取，但採購疫苗並不簡單，相關契約訂定都有其商業上作為，也是正常的運作。

蘇貞昌說，台灣在疫苗爭取上不落人後，對國人疫苗的保護也一向足夠，感謝國人都能認真施打疫苗，現在國外疫情還有變化，且台灣又有新的疫苗進來，還請國人同胞父母都能夠來打疫苗，為自己的年幼子女打疫苗，增加保護力。