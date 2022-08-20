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【重磅快評】河豚陳吉仲與空心蔡政府

聯合報／ 主筆室
陳吉仲說，消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會。記者彭宣雅／攝影
陳吉仲說，消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會。記者彭宣雅／攝影

農委會主委陳吉仲一句「消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會」引發譁然，但攤開陳吉仲過往情緒性語言，卻不令人意外。陳吉仲當上主委後，每遇外界挑戰與質疑，動輒「膝反射」惱怒扣帽子，如今面對消基會都能口不擇言任意抹紅。陳吉仲愈是有如河豚膨脹與尖銳，愈是反映出蔡政府的空心。

中國大陸近來已驗出禁藥為由，對台祭出石斑魚禁令，消基會昨公布自行檢驗石斑魚結果，12批石斑魚全未驗出禁藥，但消基會在新聞稿中提到農委會在處理過程中，屢次以情緒性語言回應，挑起「兩岸敵意螺旋」。未料，陳吉仲竟為此怒嗆「消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會」。

陳吉仲上任以來，口頭禪就是「特定媒體不實報導」，舉凡產銷失衡、網軍事件、科學人美豬廣告，「迴避問題、反咬不實」成為他的起手式。面對在野黨立委質詢或媒體提出質疑，他即使不正面回答，也要多加一句「全世界最多假新聞的國家在台灣，全台灣最多假新聞的部會就在農委會」。

「面對問題、解決問題」不在陳吉仲的字典中。自從民進黨兩岸政策失靈，從芒果、鳳梨、柑橘、石斑魚到白帶魚，大陸履頒禁令，農委會不僅束手無策，農民所受到傷害，索求無門。陳吉仲的四部曲卻總是先怒斥大陸片面做法、宣稱將向ＷＴＯ提出申訴、請國人多吃再多吃、再重砸上億補助。

陳吉仲擔任農委會主委後，對各項農漁產品遭大陸頒布禁令的手段千篇一律，反映出的是農委會治標不治本的束手無策。

這次石斑魚事件，除了再次推出禁令四部曲，到底對台灣石斑魚違規驗出禁藥有何事實調查、又有何因應之道、未來可以如何預防？都不見農委會面對與解決。消基會為追求真相自行採驗，並直搗核心，提醒農委會只流於情緒化或「逢中必反」的過激反應，無法就事論事。

未料，消基會才剛說完，陳吉仲就立刻示範何謂「情緒性語言」。等到輿論發酵後，事隔四小時才改口，但仍對消基會新聞稿表示「遺憾」。也難怪消基會董事長黃怡騰會形容陳吉仲是「口不擇言、掩蓋失職，腦筋只有政治，不適任農委會主委。」

曾自詡是「最會溝通的政府」蔡英文總統，寵出「最缺乏溝通能力的農委會主委」。保護消費者健康是國際主流價值，當陳吉仲連民間消費者團體都可以任意抹紅，只是凸顯蔡政府對兩岸政策的束手無策。

消基會 陳吉仲 農委會

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