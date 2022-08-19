疫苗採購價30年才解密 學者：無法無天 不尊重國會審查

國民黨立院黨團今指出，衛福部認定疫苗採購價格及相關會議資料為國家機密，要封存30年，「要等陳時中100歲時，民眾才能知道納稅錢怎麼花」。中山大學政治研究所教授廖達琪批評，機密不是行政單位說的算，要尊重國會監督的角色，經祕密審查討論後同意才能列機密。

廖達琪表示，機密當然是可以來討論的，不是行政單位說的算，直接封存30年。國外的外交秘密檔案也有封存卅年，但也是在國會討論後，經進行祕密審查、討論後大家同意，是否為機密是有一套程序的。否則民進黨政府就是行政權獨大，想怎麼幹就怎麼幹。

廖達琪認為，立委應該盡責問一下，我國疫苗採購價格封存30年是根據哪一條法規規範的？就算有，也要經過立法院來討論才能做封存幾年的動作，而不是行政機關任意行事，簡直是無法無天，毫不尊重國會代表權來監督的角色。