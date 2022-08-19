疫苗價格保密30年 江啟臣：F-16V都可說 疫苗不能問？

國民黨團今披露，審計部針對疫苗採購做專案報告，但疫苗採購價格及會議紀錄被衛福部認定為國家機密，要等30年才能解密給民眾知道，現連立委也不得知。疫情指揮中心前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中則回應，不是只有疫苗，很多的藥物都會有保密條款。

根據「國家機密保護法」，保密30年是最高等級的「絕對機密」，適用於「洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損害之事項」。

對此國民黨立委江啟臣直言，連台灣買對國安最敏感的F-16V戰機、阿帕契直升機或飛彈等國防武器，也只有正在研發、正在洽購或美國還沒宣布供售該項目時，才會保密不能說，但若已購買完成，立法院在編列以及審查預算時，金額都會公布知道，因此「買飛彈可以公布但買疫苗不能問？」他覺得很奇怪。

江啟臣進一步指出，就算是為了國家安全和利益，例如國安局情蒐或外交部對外工作等牽涉更多的預算，至少立委都能知道一個預算總額，甚至也可以舉行秘密質詢，依法讓國會監督，才能確保人民的錢沒有亂花。

江啟臣也質疑，如果陳時中採購疫苗做得很好，有什麼不能對外公布？是不是此地無銀三百兩，有什麼問題，才會連一個買疫苗總共花多少錢「問都不能問？」