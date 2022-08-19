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影／批盧無法解決豐洲二期開發 蔡其昌：年底換我來做
選戰倒數99天，民進黨台中市長參選人蔡其昌晚間到神岡區舉行市政說明會，批市長盧秀燕無法解決豐洲二期開發，讓中小企業不安，「盧無法做到，年底換他來做」；蔡更指4年前大選，神岡區是林前市長唯一獲選選區，他也與神岡淵源很深，希望年底這區得票率能超越林佳龍。
神岡區市政座談會現場坐滿上百人，場面壯觀，立法委員林靜儀、莊競程、前立委洪慈庸與台中市議員周永鴻出席力挺。
蔡其昌說，盧秀燕執政4年，空氣跟治安越來越差，講不出盧市長為雅潭神地區做了任何的大型建設，豐洲科技工業園區二期至今仍毫無進度。看不到盧市長替神岡區做的重大建設，他上任後要將潭雅神自行車道優化，增添遊具吸引親子朝聖。
多數議員支持的學童營養午餐免費，盧秀燕說預算不足做不到，但綠美圖的上樑儀式卻花600萬，蔡其昌指出，市民不要選舉包裝，「盧秀燕做不到的，就讓蔡其昌來做」。
蔡其昌指出，未來若能進入台中市政府為大家服務，會全力照顧台中的長輩，老人健保繼續補貼，而且補助只會更多，不會變少。除了照顧長輩也要照顧孩子．推動國中小營養午餐全額免費，讓孩子吃得健康，減輕爸媽負擔。
文化局長陳佳君表示，台中綠美圖的建設，不只是盧市長，也是歷任市長非常重視的一項重大建設。這次活動整體經費550萬，除了上梁典禮當天的軟硬體設施外，市府在活動前期規劃一系列的前導活動，活動當天也邀請國內知名的樂團魚丁糸還有在地優秀表演團隊凡徒。
經發局指出，台中國際會展中心是台中人期待20年的重要建設，工程團隊克服疫情挑戰、缺工缺料各種挑戰，讓會展中心及早呈現在市民眼前，這是屬於台中人的重要建設，上梁典禮為重要里程碑，上梁典禮標案金額300萬元，創下超過500人同時參與上梁儀式的紀錄，見證台中歷史重要時刻。
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