簽保密條款不可揭露疫苗價格？ 藍委批荒唐：條款一定包含例外規定

國民黨團今披露，審計部針對疫苗採購做專案報告，但疫苗採購價格及會議紀錄被衛福部認定為國家機密，要等30年才能解密給民眾知道，現連立委也不得知。疫情指揮中心前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中則回應，不是只有疫苗，很多的藥物都會有保密條款。

對於陳時中說法，國民黨立法委員李貴敏直言「荒唐」。法學博士且曾在美國當執業律師的李貴敏指出，全世界所有商業間簽訂的保密契約，一定會包括例外規定，當例如法院調查、主管機關(Authority)審查時，就應揭露，用來防弊。

所以就算政府買疫苗有簽保密條款，其中也應載明例外規定，而使用公帑買疫苗，主管機關就是依法監督的審計部及立法院，當然不在「保密」對象之列，否則大家簽契約都完全秘密，如有不法相關機構怎麼查？

李貴敏更指出，如果陳時中簽了一個沒有例外規定的保密條款來買疫苗，那就代表政府簽約團隊不專業且失職，因為保密條款裡要有例外規定是全球皆然。

此外，李貴敏也質疑，根據「國家機密保護法」，保密30年是最高等級的「絕對機密」，適用於「洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損害之事項」，雖然首長有權力決定，但將購買疫苗列為此項，是否符合構成要件，令人質疑。

李貴敏也指出，30年一過，不僅抹殺憲法保障人民知的權利，也完全規避刑法追訴期限，也就是說，陳時中訂下此解密期限，如疫苗採購過程出現任何問題，所有刑法的都無法處罰到，陳時中已到了「目無法紀」程度。