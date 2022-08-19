陳吉仲嗆「中共消基會」 王鴻薇批：對黨不利都是中共同路人

消基會今天指農委會主委陳吉仲多次用情緒性語言回應石斑魚禁令，陳吉仲批消基會是「中華人民共和國的消基會」。台北市議員王鴻薇今天說，不同意民進黨都是中共同路人，細數近來對黨不利的都被打成中共同路人，民進黨拿著抗中保台的大旗，實施政治文革，掃除異己，只是讓民進黨不同路人越來越多。

中國大陸暫停我國石斑魚輸入，消基會自行檢測12石斑魚樣本結果都合格，未檢出禁藥；農委會主委陳吉仲今天表示，這可以再次證明我國石斑魚品質沒有問題，但對於消基會新聞稿批評他沒有理性討論石斑魚事件的因應之道，流於泛政治化、情緒化語言回應，陳吉仲說消基會不是中華民國的消基會，是中華人民共和國的消基會。

王鴻薇在臉書上表示，細數近日民進黨各種嚴重出包，論文、飛彈、柬埔寨問題，這些對黨不利的議題，揭露者、吹哨者、甚至去救人的，通通被打成中共同路人，無一例外。

王鴻薇說，這些抹紅爛招其來有自，過去副總統賴清德與蔡英文總統黨內初選總統，這位「台獨金孫」也不能倖免，頒發中共同路人獎章，前立委黃國昌揭發私菸案，當然只能是中共同路人，台北市議員王世堅不挺林智堅論文，照樣也是中共同路人。