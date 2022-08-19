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疫苗合約封存30年 蔣辦諷：與蔡英文論文保密年限一樣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安競辦發言人黃子哲指出，陳時中將疫苗採購契約列密件封存30年，竟與蔡英文的論文保密年限一樣，都是總統級的黑箱醜聞。記者邱德祥／攝影
蔣萬安競辦發言人黃子哲指出，陳時中將疫苗採購契約列密件封存30年，竟與蔡英文的論文保密年限一樣，都是總統級的黑箱醜聞。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，質疑疫苗採購合約，衛福部認定以「密」件至民國140年2月25日解密，要求前衛福部長陳時中說明。前衛福部長、台北市長參選人陳時中回應，不是只有疫苗，很多的藥物都會有保密條款。

對此，蔣萬安競辦發言人黃子哲指出，陳時中將疫苗採購契約列密件封存30年，竟與蔡英文的論文保密年限一樣，都是總統級的黑箱醜聞。對照陳時中之前說要將大巨蛋資料公開透明，更是極大的諷刺與打臉。

黃子哲指出，疫苗採購花的是納稅人的錢，許多國家都有公開揭露價格，偏偏陳時中將之列為絕對機密，致使立法院無法監督，人民更無從得知，根本是民主倒退，說陳時中是好大的官威不就剛好而已。

黃子哲說，國家機密保護法規定，國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之，30年的絕對機密也非陳時中的權責。陳時中有必要向人民交代清楚核定的過程，以及封存長達30年的必要性何在，相信台北市民是無法接受這樣的「黑箱中」。

陳時中 疫苗 衛福部 黃子哲

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