國民黨控黑箱購疫苗 陳時中：違約恐難買新藥、疫苗

中國國民黨立法院黨團今召開記者會，指衛福部以「密件」處理疫苗採購合約並封存30年。民進黨台北市長參選人陳時中回應，採購任何藥品、疫苗，價格都會保密，若違約公開價格將來很難在國際上優先購藥；發言人林楚茵說，立院衛環委員會去年成立疫苗採購調閱小組，蔣萬安也參與其中，包括採購過程、價格與合約都檢視過，反嗆「現在是假裝不知道？」

陳時中表示，國際上任何新藥上市，價格基本上都是保密，而疫苗更是如此，尤其疫苗如今仍是賣方主導市場，在購買時一定會有相關的保密條款，他反問質疑的人，是因為要符合大家需要，不要同意保密條款，而買不到疫苗？「這事情就大了」。

陳時中說，在賣方的市場上，台灣確定有疫苗的需求，當然會簽署相關保密條款，加速疫苗採購，這是基本態度，不要事過境遷又說「不簽也關係，也可以買的到」，絕對不會有這樣的事情，若真如此一定會買不到疫苗，講這個話要負責，這是國際通案。

陳時中解釋，即使是容易買到的疫苗，也會簽署保密條款，因為大家都不願意冒著有可能買不到疫苗的風險，這大家都承擔不起，疫苗未來仍會一直變化，萬一今天有新世代疫苗出爐，也有絕對效果，在供應有限的情況下，卻因為過去合約履行不良，台灣會被排序到後面，「大家願不願意承擔這樣的後果？」。

陳時中說，台灣必然要維持國際良好信譽，萬一有更好的新藥、疫苗，才能站在公平的地位，與國際競爭疫苗或新藥。

林楚茵指出，去年立法院衛環委員會成立疫苗採購調閱小組，從購買過程、價格到合約等都一一檢視也報告過了，國民黨台北市長參選人蔣萬安也是衛環委員會的立委之一，他非常瞭解，反問「現在是假裝不知道嗎？」。

林楚茵說，有關當時疫苗採購的狀況都不算新聞了，當時國民黨立委也針對疫苗，在審中央預算時寫了很多附帶決議，要求公開採購價格，但衛福部解釋因為是商業合約，不可能公開價格，保密條款也有一定期限，甚至這不是陳時中說的算。

林楚茵表示，現在就是買少了說不夠，買多了喊報廢率高是浪費，但這就是市場供需，上午出來開記者會的立委甚至都不是之前衛環委員會的成員，國民黨立委都有參與調閱小組，難不成是在睜眼說瞎話？