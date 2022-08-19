日「最大友台議員團」會長22日訪台 外交部：誠摯歡迎

日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員偕日華懇事務局長木原稔眾議員將於22日訪台，將晉見蔡英總統文、副總統賴清德等人，並赴汐止國軍公墓弔唁前總統李登輝。對此外交部表示，「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，我方誠摯歡迎。

外交部表示，古屋圭司眾議員也將拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就台、日間各項重要議題進行意見交換。

「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年以來推動台日友好交流不遺餘力。

外交部也指出，去年7月舉辦的「台美日國會議員戰略論壇」，以及今年3月蔡英文總統與已故日本前首相安倍晉三在「日華懇」總會進行視訊會談，都是古屋圭司眾議員所促成。

而木原稔眾議員現任自民黨外交部會「台灣政策專案小組」副座長，曾協助召開台、日執政黨國會議員「2+2」會談，古屋圭司眾議員與木原稔對台立場至為友好，均為我國重要友人。

外交部表示，在威權國家意圖向外侵略擴張，引發區域情勢緊張及挑戰國際根本秩序之際，民主國家更應團結一致，共同捍衛自由民主共享價值，台、日同屬民主陣營，國民情感真摯友好，互動關係密切，深信此次「日華懇」訪團來台訪問，必能繼續深化台、日實質友好合作關係。