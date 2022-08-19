高嘉瑜喊言論自由「Over my dead body」 陳時中：敬佩
國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，挨批箝制言論自由，民進黨立委高嘉瑜今在社群平台發文，稱「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」。民進黨台北市長參選人陳時中今回應「她可以表達這樣立場，我們也很敬佩」。
高嘉瑜下午貼出《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕的照片，並說「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並引用台北市議員王世堅名言「Over my dead body」。
陳時中今天下午出席「政治如何療癒社會」座談會後受訪時，和高嘉瑜立場沒有不同，一樣要誓死捍衛言論自由，而高可以表達這樣立場也很是敬佩，大家都應該要誓死捍衛言論自由。
不過陳時中也認為，站在管理角度，仍必須思考假訊息該如何防治，是很複雜問題，言論自由是基本的，但在此之下要如何不混亂，這要經過很多討論，絕對不是討論3次會議就能解決的問題。
陳時中說，理念上，民進黨不會退卻混亂，溝通是需要的，該法應不妨礙言論自由又要有管理，預料強度不會很強。
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