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賴香伶籲2陣營別再丟泥巴 批政府對柬埔寨詐騙警覺低

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
賴香伶（中）今在大園區出席華夏企業工會活動。圖／賴香伶競辦提供
賴香伶（中）今在大園區出席華夏企業工會活動。圖／賴香伶競辦提供

國民黨桃園市長參選人張善政近期提出政見都遭綠營批評複製貼上，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，在選戰中大家用政見爭取支持，2陣營卻不斷丟泥巴和口水戰，籲應盡快丟出優質政見；至於柬埔寨詐騙案，賴香伶認為，政府作法消極，會在立法院修正相關法制。

賴香伶今在大園區出席華夏企業工會活動指出，選戰倒數百日，持續跑基層，也希望提出的政見能獲勞工朋友肯定，對於勞權中心法律的資源及勞工教育經費這2項會全力推動，從業師、教材等跟工會協作，全方位打造勞動意識、法治觀念。

至於張善政政見遭挨批複製貼上，賴香伶表示，在選戰中大家用政見爭取支持，並以負責任方式提出，這非複製貼上問題，而是她負責任的提出在勞工、在青年就業、居住正義、族群共融等，藍綠陣營卻丟泥巴、打口水戰，呼籲2邊盡速提政見，創優質選戰。

而柬埔寨工作詐騙仍頻傳，賴香伶表示，台灣在這方面預防性和自覺性太低，目前政府的作法是消極，而且沒有章法，現在救人第一，雖然有些國家沒有邦交，但還是可透過第三國家協助，警政署、外交部都不能置身事外，她也會在立院要求警政署、移民署跨部會犯罪打擊，還有修正相關法制。

而網紅Bump柬埔寨救人先遭否定後外交部才感謝，賴香伶說，這善行到最後卻是國家動用外交、側翼的體系在打壓他，甚至說他「以訛傳訛」，之後又反過來肯定，這無法發揮公私協力合作外，還讓在網路上已經發揮救援能力的人，在人格上被國家壓下去，不能說國家沒做事、你也不能做，這是很差的現象。

2022大選 桃園市長 賴香伶 柬埔寨 張善政

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