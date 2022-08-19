遭質疑疫苗採購為何封存30年 指揮中心這樣回應

國民黨立法院黨團今舉行記者會，質疑查疫苗採購價格合約及會議資料時，發現衛福部認定是國家機密，以「密」件封存30年，至民國140年2月25日解密，轟要等前指任揮官陳時中100歲才能看到，到底這些疫苗採購有什麼見不得人的交易？民眾要等30年才能知道納稅錢怎麼花。

國民黨立委林奕華質疑指出，政府把採購價格列為機密封存30年「是像蔡英文總統論文一樣封存30年嗎？」陳時中還說有把價格讓立委知道，如果是秘密會議上說的話，請陳時中說出來是哪一場會議有揭露，至少國民黨立委們都不知道，「還是陳時中有向民進黨立委透露？」

媒體今於指揮中心記者會詢問，疫苗採購價格及會議紀錄，衛福部認定是國家機密，而要塵封30年，認定依據為何？國家機密是會危及國家安全的機密，但採購疫苗價格會危及國安？

現任指揮官王必勝表示，指揮中心是依法行政，相關疫苗採購都是依據合約辦理，台灣是法治國家，所依據的都是法律，是否危及國安，這是另外的考量，這都有法律在，也都受到立法院的監督。