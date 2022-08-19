評／疫苗採購絕對機密？請蔡英文、陳時中向全民說明

國民黨立法院黨團上午揭露，在衛福部要求下，審計部將去年疫情至今國人最關切的疫苗採購報告，竟列為機密，且要封存30年。面對疫情不斷演變，蔡政府從國產疫苗到國外專案採購疫苗，考量的不是人民生命優先，而是充滿政治算計，如今還要將相關資訊封存，這個政府眼中還有人民、公益嗎？

國民黨團是在審查今年度預算時，做出主決議，要求審計部針對疫苗採購、施打等提出專案查核報告，審計部完成報告，但在衛福部要求下，將報告最關鍵的部分列為機密，形同整部封存，這項決定，就是陳時中還任衛福部長時的決定。

國民黨團今天公布這份報告可公開部分，審計部就已列出8項缺失，未公開的部分缺失有多少「可想而知」。且據掌握，蔡政府、陳時中封存的，是疫苗採購最關鍵的「合約」部分，最核心則是「高端」。因封存高端，連帶國外疫苗採購，從AZ、莫德納、BNT等，也全成了機密，全部跟著一起封存。

依據「國家機密保護法」，衛福部可以核定的機密等級，是「機密」級，依該法規定，核定國家機密等級時，應併予核定其保密期限或解除機密之條件，而保密期限於機密，不得逾10年。

但陳時中要求列機密的疫苗採購合約，保密期限居然是絕對機密等級的30年，「絕對機密」是衛福部、陳時中可以自己核定的嗎？如果不是，那是蔡總統、還是行政院長蘇貞昌授權陳時中核定的保密期限？

在防疫優先下，疫苗採購確有難處且有不可不為的緊急考量，但絕不是全部都見不得光，國產疫苗在緊急授權於法有據下都要封存，美國莫德納疫苗也見不得光？去年底鴻海、慈濟、台積電購捐疫苗合約也見不得人？從國內到國外，從成人、青少年到幼兒，從過去、現在到未來次世代疫苗的採購合約，全部都是機密，都要封存30年不見天日嗎？

陳時中在參選台北市長前，要求審計部將疫苗專案查核報告列為機密，除了選舉算計，為的是國家的安全與利益？還是個人、執政黨，甚至不能說的對象、團體的利益？

30年保密期限的授權，是蔡總統、蘇貞昌的權限，除了民間團體捐疫苗上演的一場秀，蔡英文、蘇貞昌在疫苗採購的角色，難道才是合約資料要封存的真正原因？

防疫是全民要共同面對，蔡政府在防疫期間做的事，就是全民的事，疫苗合約為何不能攤在陽光下，蔡英文、蘇貞昌、陳時中要向全民說明清楚。