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怠於示警廬山溫泉安全性問題 監院糾正南投縣政府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
廬山溫泉曾是國內最知名的溫泉之一，10年前廢止溫泉區後，溫泉區相當冷清。圖／南投縣政府提供
廬山溫泉曾是國內最知名的溫泉之一，10年前廢止溫泉區後，溫泉區相當冷清。圖／南投縣政府提供

監察委員林盛豐、施錦芳、范巽綠、田秋堇今天表示，南投縣政府對廬山溫泉北坡母安山如小林村「深層滑動」風險，怠於提出旅遊警示，亦未嚴格取締溫泉區之違規營業行為，導致耗資33億元之福興農場至今無任何業者遷建，監察院已通過糾正提案。

2008年9月辛樂克颱風、2009年8月莫拉克颱風造成廬山風景特定區嚴重災情，南投縣政府為解決廬山溫泉產業重建問題，擇定埔里福興農場作為遷建基地。

監委調查發現，母安山的地質特性為板岩，若發生深層滑動，山體將由板岩裂縫瞬間下滑，其崩塌掩埋速度更快過小林村，加上廬山溫泉區的建物是緊鄰母安山興建，災害風險更高於小林村，若遇持續性豪雨或大地震，岩體可能發生大規模滑動，淤埋廬山溫泉區及週遭保全戶。

查案監委指出，南投縣政府於2011年發布實施「變更廬山風景特定區計畫案」，區內不得有建築行為及原有建築物不得為原來之使用，但迄今逾10年，卻仍有營業行為，顯見縣府未嚴格執行違規取締，顯有違失。

查案監委表示，關於廬山溫泉區的旅遊警示，縣府亦採取消極態度，明知廬山溫泉區北坡母安山已有深層滑動情形，卻罔顧消費者生命財產安全，怠於善盡警示義務，長期漠視公共安全，使不知情之消費者陷於風險之中。

關於規劃作為遷建基地的福興農場，至今招商成效不佳，監委指出，南投縣政府提出方案，讓廬山溫泉區業者易地重建本是美意，但縣府卻未依規定，要求業者其廬山溫泉區營業處歇業，任由部分業者仍持續營業，顯失遷建政策之美意，並造成業者之觀望心態，基於種種違失，決議提出糾正，盼問題能獲得正視。

溫泉 南投 小林村

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