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籲政府增專案人力救援 洪孟楷：政府在柬埔寨沒人

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷等立委昨救出一名受困柬埔寨的19歲陳姓青年（圖短褲者）。記者黃仲明／攝影
國民黨立委洪孟楷等立委昨救出一名受困柬埔寨的19歲陳姓青年（圖短褲者）。記者黃仲明／攝影

國人遭詐騙受困柬埔寨案件頻傳，昨從柬埔寨救人返台的國民黨立委洪孟楷今上廣播節目表示，政府第一線外交人員很辛苦，但台灣外交人員是在越南駐胡志明辦事處，平時在柬埔寨「我們（指官方）沒有人」，都是透過電話聯繫處理緊急救援，呼籲外交部等要增加專案人力和資源，協助救援管道。

洪孟楷在接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時也指出，因台灣無法在柬埔寨設代表處，所以平時柬埔寨當地沒有官方人員，若在柬台人受困，都是先電話打到胡志明辦事處，例如需辦護照或緊急救援等，外交部會告知要到柬埔寨金邊的台商協會，讓民間協助。

洪孟楷也強調，對第一線人員只有敬佩，因外交部目前所謂柬埔寨救援專案小組，就是原本駐胡志明辦事處的六位人員「都沒有加人」，每人身兼數職，例如外交部現任駐胡志明辦事處處長7月1日上任，8月中因為他們這些立委考察，上任後才第一次到柬埔寨，呼籲外交部要趕快增派人力和資源。

洪孟楷也表示，柬埔寨的西港過去就是電信詐騙、網路賭博等根據地，現在仍聚集不少中國大陸、馬來西亞、台灣等東南亞國家華人犯罪人士，例如這次救回來的陳姓男生就說，他待的集團應還有一百多位台灣人。

洪孟楷指出，柬埔寨詐騙案件年初就開始出現，台商七月都還反映問題嚴重，政府卻仍粉飾太平，他希望要幫當地外交人員及台人等爭取更多待遇、資源來解決救援問題。

洪孟楷也說，官方在柬埔寨沒人，狀況當然更無法掌握，且若政府積極處理， 真的不需要民代、台商過去處理，也呼籲官方進行源頭管理，例如調查統計出入境相關資料，至少掌握一些受害者數量的情況。

柬埔寨 洪孟楷 外交部

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