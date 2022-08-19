國產疫苗未獲認可、審EUA透明度待提升 審計部認缺失

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今披露，審計部針對疫苗採購及相關措施提出調查報告，列出多項缺失，包括「國產疫苗未獲他國認可影響民眾便利」、「疫苗及藥品緊急使用授權審查透明度待提升」等，都在打臉政府號稱的超前部署。

曾銘宗指出，要求審計部對疫苗採購及相關政策經費上，提出調查報告，結果審計部列出政府多項缺失。

根據該報告，審計部對疫苗的重要審核意見，包括「部分疫苗採購交貨，為核實估算逾期違約金」、「部分疫苗效期短暫、面臨過期銷毀風險」、「預防接種投資較他國低，疫苗研發及代工及至能量亟待提升」。以及「疫苗接種未能汲取國外預約平台經驗，致後續需以緊急方式建置系統並置辦補辦作業」、「疫苗及藥品緊急使用授權法在具體要件及措施上待強化，審查資訊之公開透明度待提升」。