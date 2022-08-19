蔡總統：將強化資安應變能力 因應網路攻擊及資訊戰爭

蔡英文總統今天上午出席「HITCON PEACE 2022台灣駭客年會開幕式」時指出，網路攻擊及資訊戰爭，已經是國際衝突當中，最關鍵的攻防領域之一。政府除持續提升資安防禦及應變能力，確保國家的穩定及發展，也期待透過駭客社群的文化及能量，共同協力因應挑戰，強化國家整體的韌性。

蔡總統表示，從近期的國際情勢發展來觀察可以看到，網路攻擊及資訊戰爭，已經是國際衝突當中，最關鍵的攻防領域之一，而且持續不斷進行。

蔡總統指出，從烏俄戰爭以來，看到威權勢力的擴張，除了實體軍事行動，更會結合錯假訊息，以「混合戰」的方式，混淆民眾視聽，藉此進行認知作戰。這一陣子，中國持續進行長時間的軍演，同樣的網攻混合戰模式也在台灣上演。

蔡總統說，這些現象都指出國際上複雜多變的資安威脅，已經是無所不在。如何因應不同的資安漏洞，提升資安防禦及應變能力，持續強化國家資安聯防體系，確保國家的穩定及發展，是目前最首要的任務之一。自己一上任開始，就曾經提出「資安即國安」的戰略概念，這幾年以來，政府也透過許多努力，持續強化國家層級的資訊安全，2018年政府通過「資通安全管理法」，透過法規要求政府機關及關鍵基礎設施，率先導入資安防護。

蔡總統表示，數位發展部也即將在月底正式成立。未來會由數位發展部主導及統合，進一步強化、提升國家資通安全能力；在產業方面，政府會持續落實對資安及智慧財產權的保護，未來台灣會和共享民主價值的國際盟友，一起打造更具有韌性，也更安全的供應鏈。

蔡總統指出，面對未來持續的資安威脅及網路攻擊，希望全民都能共同強化對錯假訊息的辨識能力，並且阻斷錯假訊息的散佈。相信借重不同領域的資安人才，和政府共同協力，集思廣益，實作更多不同的模擬演練及因應方式，就能夠一起強化國家整體的韌性。