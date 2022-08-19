前立委龐建國紀念文集—《永不放棄》 預計11/12出版

今（19）日原本應是前立法委員、中國文化大學中山與中國大陸研究所教授龐建國69歲生日，但他卻在今年1月11日驟然離世。因感念龐建國畢生奉獻於國家和社會，致力推動兩岸和平，由其故舊門生組成的龐建國紀念文集編委會，戮力完成的紀念文集「永不放棄」一書，預計在今年11月12日出版。

紀念文集總策劃、龐建國的妻子邱秀珍表示，「永不放棄」既是紀念文集也是回憶錄，由龐建國的至親好友以共筆的方式，追憶他精彩的一生。

中廣董事長趙少康在文集中表示， 「龐建國樂觀直率，既有學術根柢，又有實務經驗，是不可多得的人才；他絕不是消極憂鬱的人，一定是失望、絕望到了極點，才會做出這樣的決定。 我們會記住他最後留下的話，靠著大家共同努力，盡力讓台灣的未來變得『有公有義』。」

前台北市長郝龍斌則讚許，「龐建國一直是個有理想、有抱負的學者，而且始終堅持理念，不會受到外力的影響而有所曲折，他對名位的慾望不高，大丈夫『富貴不能淫 ，貧賤不能移，威武不能屈』，他就是這樣一位大丈夫。」

立法委員林奕華說，「龐老師對國家社會有著強烈的使命感，在做決定時，考慮的從來不是自我，他的心裡只有大我，沒有小我。」

華梵大學兼任特聘教授杜震華表示，「哲人日已遠，典型在夙昔」，龐建國教授即使身影不在，但其實正長伴著我們，指引我們為中華民國努力不懈、繼續奮鬥；我們也會承襲他的精神、勇往直前、義無反顧！

龐建國除了著作等身，平日也筆耕不輟，經常在各大報發表他對時事的看法。紀念文集編委會表示，龐建國從美國布朗大學取得博士學位歸國後在台大任教，適逢台灣解嚴，龐建國除了作育英才，也積極參與國民黨青年工作以及各項社會運動，面對李登輝執政後產生的認同迷惘及黑金漩渦，他也實際投入選舉，獻身改革。

30多年來，龐建國累積了大量的寶貴資料，因此編委會計畫接下來還要運用這些珍貴的史料，將1987年至今，台灣民主化的歷程加以整理出書，希望讓龐建國「永不放棄」的精神傳承下去。