空橋「搶人」說詞一日數變 洪孟楷：警政署見鬼了？

台灣人赴柬埔寨工作深陷詐騙集團陷阱，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷前往柬埔寨了解情況，救出一名19歲的陳姓受困男子，但今天下午返抵桃園機場時，航警局大隊人馬在空橋等候想把人帶走，一度引爆衝突；晚間警政署強調對立委「無端阻撓深感遺憾」，洪孟楷質疑，「警政署是見鬼了嗎？」

洪孟楷表示，今天晚上看到航警局說他們今天下午突然出現，要把從柬埔寨成功歸來的年輕人「帶走」，是要了解被害人受騙經過，甚至說受到他們無端阻撓令人遺憾，「很抱歉！航警局長下午到現場並不是這樣說的！」

洪孟楷還原，今天下午航港局長現場從頭到尾沒講過要去偵查，一開始說「上面交代」，後來說「保護當事人」，最後又扯到「防疫規定」。

他強調「從頭到尾，航警局沒有說過，要帶人去偵查或是了解案情。」航警局更沒有出示任何搜索、偵查的相關文件，所以才認為陳男應該跟一般的旅客可以同進同出，而不是莫名被無理的帶走。立委們一再詢問航警局是依據什麼法條行事，但航警局回答不出來，才是最後無法將人「帶走」的原因。

洪孟楷說，「我很訝異，航警局到底是受到了多大的壓力，要這樣說法一日數變，背離事實？」他說，有錄影影片為證，航港局及刑警現場就不是這樣講，「民進黨政府要帶風向，真的很噁心。」

他強調，從頭到尾，在現場沒有說過，要帶人去偵查或是了解案情。「七月半，現在警政署是見鬼了嗎？」