快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

台美啟動21世紀貿易談判 蔡總統：4目標讓經濟更強韌

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台美啟動21世紀貿易談判，蔡總統表示，讓經濟體質更強韌。圖／取自蔡英文臉書
台美啟動21世紀貿易談判，蔡總統表示，讓經濟體質更強韌。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天臉書表示，台美21世紀貿易倡議，正式啟動協商談判，要謝謝所有在第一線努力的人員，促成這項重要且實質的進展。執政團隊會持續努力，讓台灣經貿走向國際，讓國家經濟體質更加強韌。

蔡總統指出，台灣經貿必須打入國際，這是執政團隊一直努力的目標。今年6月，啟動台美21世紀貿易倡議，經過兩個多月的協商，雙方已經同意正式啟動台美貿易協商談判。這是深化台美經貿關係非常重要的進展。在未來的談判中，將透過11項議題談判，來達到4個重要目標。

蔡總統表示，四大目標首先是要強化國家整體經濟實力，包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化數位經濟能量，有利台灣重視環境保護、勞工權益在國際間形象。再來是要強化台美雙方投資及貿易，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。

蔡總統說，第三點是要強化台灣與各國制度化連結，台美貿易協定的簽署，不僅有助於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協（CPTPP），擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。最後，則是要強化市場經濟體制，雙方可共同合作，增強台灣面對非市場政策及作為的能力。

美國 蔡英文

延伸閱讀

基本工資審議會9月1日登場 勞團喊話一口氣調到2.8萬

蔡總統籲：力拚通過18歲公民權 打造權責相符憲政體制

挺18歲公民權 蔡英文總統：要讓年輕人一起決定國家未來

海軍艦隊東部海域拒止共軍 蔡總統今赴蘇澳慰勉官兵

相關新聞

不用上班？陳建仁任中研院特聘研究員卻頻造勢 王鴻薇批坐領乾薪

前副總統陳建仁擔任民進黨台北市長參選人陳時中的競總主委，近日也大力替新北市長參選人林佳龍、基隆市長參選人蔡適應拉抬。台北...

台美啟動21世紀貿易談判 蔡總統：4目標讓經濟更強韌

蔡英文總統今天臉書表示，台美21世紀貿易倡議，正式啟動協商談判，要謝謝所有在第一線努力的人員，促成這項重要且實質的進展。...

全國首次資安攻防演練 衛福部以林口長庚為示範基地

衛福部為強化國內醫療資安聯防量能，昨以林口長庚醫院為示範基地，採用擬真駭客攻擊手法，進行全國首次醫療資安攻防演練，以驗證...

讓能源政策走進死巷 蔡政府主責、國民黨是幫凶

今年全球多國都處於修正能源政策的轉折點，主要原因包括減碳的需要、穩定供電的考量與俄烏戰爭帶來的影響。不論日本、南韓或德國，提高或繼續使用核能，都是出自於國家發展的需要，才能夠在降低碳排、穩定供電與平抑電價上取得平衡。德國電力還可以仰賴其他國家的協助，日本與南韓和我國類似，都是多數能源仰賴進口的國家，我國真有不用核電的本錢？

烏克蘭國會擬成立友台小組 外交部：高度歡迎

烏克蘭國會外交委員會主席Oleksandr Merezhko日前稱，烏克蘭國會有15名國會議員表達希望成立跨黨派友台小組...

決戰百里侯／蔡適應被爆「騙學歷」 藍強攻猛打 綠老神在在

民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應的高中學歷問題最近在基隆政壇引起小小的討論。蔡適應曾擔任基隆高中校友會理事、被多次公開稱呼為「傑出校友」，甚至在總統蔡英文視察培育出奧運金牌李洋的基中羽球隊時，也公開點名蔡適應是基中校友。但日前國民黨召開記者會「踢爆」，指蔡適應畢業自高雄市左營高中，沒有一天讀過基隆高中，酸言酸語的說「只聽過抄論文的，沒看過騙高中學歷的」，還說偽學歷跟偽單身、類單身的行為類似。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。