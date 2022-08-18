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不用上班？陳建仁任中研院特聘研究員卻頻造勢 王鴻薇批坐領乾薪

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員王鴻薇質疑，前副總統陳建仁現任中研院特聘研究員，月薪30萬卻成天輔選，公平嗎？圖／取自王鴻薇臉書
台北市議員王鴻薇質疑，前副總統陳建仁現任中研院特聘研究員，月薪30萬卻成天輔選，公平嗎？圖／取自王鴻薇臉書

前副總統陳建仁擔任民進黨台北市長參選人陳時中的競總主委，近日也大力替新北市長參選人林佳龍、基隆市長參選人蔡適應拉抬。台北市議員王鴻薇今天說，陳建仁現在是中研院基因體研究中心特聘研究員，但平均五天就跑一場選舉行程，「這樣坐領高薪、公費輔選，合理嗎？公平嗎？」

王鴻薇在臉書上表示，陳建仁最近曝光度很高，頻頻出現在各大輔選場合，讓人很懷疑他是都不用上班嗎？她酸難道陳建仁這陣子主要研究選舉，現在的行程都是田野調查？

王鴻薇說，以今年度中研院特聘研究員平均薪資來看，今年聘用人數為16人，平均月薪30萬1550元，以台灣平均薪資而言是相當高薪了，但陳建仁的行程，從陳時中7月19日競選總部成立，登記有案的就有八場選舉行程，平均五天要跑一場，而且大多為上班日，是不是太誇張了？

王鴻薇說，尤其是他8月15日參加2022台灣青年日開幕暨台北總教區成立70周年慶祝活動，就是在星期一下午兩點，這樣坐領高薪、公費輔選，合理嗎？公平嗎？

陳建仁 王鴻薇 台北市長

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