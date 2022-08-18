林鼎超提林佳龍5大缺失 要他簽「落選不入閣」承諾書

民進黨台中市長參選人蔡其昌說「大家覺得這四年台中沒有大建設，市政重大建設都停頓。」新北市議員林鼎超批評，蔡其昌為追捧林佳龍和自己，說出這種言論，他整理了林佳龍擔任市長時的五大建設問題，對此提出質疑，並要求林佳龍簽署「落選後不入閣」承諾書。

林鼎超逐一舉例，首先是「海水採礦」，在2018年3月，台中市府宣布獲得德商「哈利霍夫曼諮詢公司」青睞，將投資1100億元台幣，在台中設立全球首座「海水採礦場」，結果被媒體踢爆這家公司竟然是一間設置在德國北方小鎮的一人公司。

林鼎超說，第二個案子是東豐斷橋，2019年1月，林佳龍發明了獨步全台的「部分路段一階環評通過復工，爭議路段二階環評繼續停工」的怪異制度，導致環評被台中最高行政法院宣告無效，先蓋了一半然後變成斷橋。

林鼎超指出，第三案是廢掉BRT，2015年7月，林佳龍廢除啟用不到一年的台中BRT，BRT原本規劃做為捷運開通前導的快捷公車系統，可培養市民搭乘習慣、養成運量，林佳龍因為政治而廢除，浪費了20多億的規劃建置費用，這幾年來市府仍在付出罰款、利息和爭議官司。

林鼎超表示，第四案是花博弊案，2017年9月，林佳龍任內在與三立電視股份有限公司簽訂「台中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案」契約，原分5期付款，不過，花博雖於2019年4月24日結束，卻因預算動支程序及收支互抵疑慮等問題，契約期款總計2億6740萬元並未撥付，三立電視於2020年10月循法律途徑，提出履約爭議調解，要求市府給付剩餘契約金額2億6740萬元，並加計年利率5%利息。最後市府還是付了廠商2億484萬6045元。

林鼎超提到，最後就是林佳龍廢除了65歲以上老人健保補助，還大酸「繳不起嗎？」，影響20多萬位長者健保補助，減少市府每年10多億支出，許多不算富裕的家庭因此增加負擔。

林鼎超指出，近日看到林佳龍簽署「第四屆新北市長做好做滿聲明書」，他覺得大可不必，因為依照現在的民調，林佳龍要當選真的滿困難的，所以建議林佳龍應該簽「落選後不入閣」承諾書，以免落選入閣後，做出一些錯誤的政策，危害國人的權益及國家的發展。