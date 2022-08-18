3+11會議記錄 柯文哲：藏在監察院不叫公開透明

民進黨台北市長參選人陳時中今布都市更新政策，會後對國民黨台北市長參選人蔣萬安要求他說明清楚3+11的會議記錄，陳時中說會議記錄的資料全部都在監察院。對此，台北市長柯文哲下午受訪指出，請陳時中搞清楚什麼叫公開透明，是對公眾公開，不是藏在監察院裡面叫公開。

柯文哲下午參加「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」活動前受訪，針對媒體指陳時中說3+11會議記錄在監察院，柯文哲說，昨天陳時中在記者會不是說大巨蛋要公開透明？如果台北市跟遠雄談判的會議記錄，鎖在台北市政府的保險庫裡面，這是公開透明嗎？所以他說資料在監察院，但這是公開透明嗎？

柯文哲也反問，還是等到選後再公布？還是要封存30年再公布？請陳時中搞清楚什麼叫公開透明，公開透明是指對公眾公開，不是藏在監察院裡面叫公開。