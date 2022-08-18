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烏克蘭國會擬成立友台小組 外交部：高度歡迎

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖／取材自外交部直播頻道
外交部發言人歐江安。圖／取材自外交部直播頻道

烏克蘭國會外交委員會主席Oleksandr Merezhko日前稱，烏克蘭國會有15名國會議員表達希望成立跨黨派友台小組。對此外交部今表示，高度歡迎，也顯示烏方重視台烏兩國互動交流。

外交部發言人歐江安表示，烏克蘭15位跨黨派國會議員主動倡議成立國會友台小組，證明過去台灣對烏國的堅定支持與即時援助，獲得代表烏國民意的國會議員的認同，充分彰顯「德不孤，必有鄰」。

歐江安指出，從今年2月俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，我國多次譴責俄國，且與國際民主陣營採取一致行動支持烏國，我國政府發動捐款及募集人道物資等援助烏國百姓，獲得台灣民眾熱烈迴響，展現台灣人民博愛的人道精神。

外交部也表示，台、烏兩國理念相近，期盼共同保衛雙方共享的民主自由、法治人權價值，我方樂願與烏克蘭等民主夥伴共同捍衛民主法治人權、維護各區域和平穩定，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

烏克蘭 議員 外交部

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