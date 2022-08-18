烏克蘭國會擬成立友台小組 外交部：高度歡迎
烏克蘭國會外交委員會主席Oleksandr Merezhko日前稱，烏克蘭國會有15名國會議員表達希望成立跨黨派友台小組。對此外交部今表示，高度歡迎，也顯示烏方重視台烏兩國互動交流。
外交部發言人歐江安表示，烏克蘭15位跨黨派國會議員主動倡議成立國會友台小組，證明過去台灣對烏國的堅定支持與即時援助，獲得代表烏國民意的國會議員的認同，充分彰顯「德不孤，必有鄰」。
歐江安指出，從今年2月俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，我國多次譴責俄國，且與國際民主陣營採取一致行動支持烏國，我國政府發動捐款及募集人道物資等援助烏國百姓，獲得台灣民眾熱烈迴響，展現台灣人民博愛的人道精神。
外交部也表示，台、烏兩國理念相近，期盼共同保衛雙方共享的民主自由、法治人權價值，我方樂願與烏克蘭等民主夥伴共同捍衛民主法治人權、維護各區域和平穩定，共同維護以規則為基礎的國際秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言