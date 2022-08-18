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立陶宛總理顧問任駐台代表 外交部：誠摯歡迎

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖／取材自外交部直播頻道
外交部發言人歐江安。圖／取材自外交部直播頻道

立陶宛經濟及創新部日前宣布，由立陶宛總理顧問盧百利（Paulius Lukauskas）出任首任駐台代表，駐台代表處預計於今年9月間開始運作。對此外交部表示，誠摯歡迎，盧百利在今年6月就曾訪台，對雙邊各項交流有第一手深入瞭解及掌握。

外交部發言人歐江安指出，據立陶宛經濟及創新部說法，立國駐台代表處將著重發展立陶宛在東南亞地區的經濟關係，並加速推動與台灣各項交流合作。

歐江安表示，台灣去年11月18日在首府維爾紐斯設置駐立陶宛台灣代表處後，台、立雙邊各領域的實質合作關係不斷深化拓展，我方期待與盧百利代表密切合作，並將提供駐台人員簽證及各項行政協助。

歐江安指出，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，外交部樂見立國駐台機構即將開始運作，加速推進雙邊在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等各領域的實質合作。

外交部也將持續與各相關部會為台灣優勢產業在波羅的海及歐洲其他區域尋找拓展商機。

立陶宛 外交部

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