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台美貿易倡議正式啟動協商談判 外交部：高度歡迎支持
台、美雙方今天宣布，正式啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）協商談判。對此外交部表示，高度歡迎與支持，此倡議預期將為台美雙邊經貿關係開啟新頁，也可望成為印太區域經貿合作的新典範。
外交部發言人歐江安指出，「台美21世紀貿易倡議」從今年6月1日宣布啟動倡議後，短時間內即達成正式啟動協商談判的共識，預計近期內會就貿易便捷化、數位貿易、中小企業等11項議題設定具體談判範圍展開協商，展現推動倡議高度企圖心，以及台、美雙方對深化經貿夥伴關係的積極意願與動能。
歐江安也表示，台海情勢升高，美國政府除持續以具體行動維護台海安全穩定，在經貿領域加強與台灣合作外，外交部與國內相關部會將持續在各項領域深化台美全面夥伴關係，強化相關經貿合作，致力在印太地區型塑公平、繁榮且具韌性的經貿秩序，共同促進區域的自由、開放、穩定與繁榮。
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