台美貿易倡議正式啟動協商談判 外交部：高度歡迎支持

今年全球多國都處於修正能源政策的轉折點，主要原因包括減碳的需要、穩定供電的考量與俄烏戰爭帶來的影響。不論日本、南韓或德國，提高或繼續使用核能，都是出自於國家發展的需要，才能夠在降低碳排、穩定供電與平抑電價上取得平衡。德國電力還可以仰賴其他國家的協助，日本與南韓和我國類似，都是多數能源仰賴進口的國家，我國真有不用核電的本錢？

2022-08-18 15:54